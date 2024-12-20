Костюмированный лыжный забег пройдет в Одинцове 31 декабря

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Принять участие сможет любой желающий, независимо от уровня подготовки. Забег пройдет на дистанции 1200 метров, главное - это оригинальный костюм и лыжи.

Старт запланирован на 11:00. Чтобы зарегистрироваться, нужно отправить заявку на электронный адрес nkunicin@gmail.com с указанием фамилии, имени и года рождения.

Стоит отметить, что 20 декабря в 12:00 откроется онлайн-регистрация на 55-ю «Манжосовскую лыжную гонку». Бесплатные места ограничены, но доступна платная регистрация на сайте.

Участникам предложены дистанции 600 метров, 1,2 километра, три километра, шесть километров и 18 километров. Гонка, впервые состоявшаяся в 1969 году, собирает лыжников от трех до 90 лет, включая любителей и профессионалов.

Место проведения: Одинцовский городской округ, ул. Манжосовская, дом № 1, «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха».