19 марта 2024, 11:02

Костюмированное шествие провели по главным улицам Зарайска на Масленицу

Телеканал «360»
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Масленица в Зарайске началась с костюмированного праздничного шествия. Представители различных учреждений округа прошли по главным улицам Зарайска к городскому парку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко поздравил всех гостей парка с праздником, а после лично испек блины – символ праздника. Жители сразу же выстроились в очередь, чтобы оценить блюдо.

В праздничной программе также были хоровод, перетягивание каната и состязание силачей. Также проводились занятия в творческих мастерских., а местные музыкальные коллективы выступили перед горожанами с концертом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко поздравил всех гостей парка с праздником, а после лично испек блины - символ праздника. Жители сразу же выстроились в очередь, чтобы оценить блюдо.

В праздничной программе также были хоровод, перетягивание каната и состязание силачей. Также проводились занятия в творческих мастерских, а местные музыкальные коллективы выступили перед горожанами с концертом.

Зарайск Масленица
19 марта 2024, 11:12
Подмосковную молодежь пригласили на творческий чемпионат «АртМастерс»
Пресс-служба Минобразования МО
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Подмосковную молодежь пригласили на чемпионат творческих компетенций «АртМастерс». Победители получат денежные призы на покупку оборудования и инструментов для реализации своих проектов.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, принять участие в национальном чемпионате могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

«АртМастерс» - это соревнования специалистов в области креативных индустрий, культуры и цифрового искусства. Подать заявку можно только в одной компетенции. Среди них - режиссер, художник по свету, фотограф и другие.

Победители получат денежные призы, которые можно будет потратить на образовательные цели, покупку оборудования и инструментов.

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Молодежь
19 марта 2024, 10:55
Подмосковье стало призером всероссийских соревнований по фигурному катанию
УОР №1 Московской области
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Танцевальные дуэты из Подмосковья выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Мемориал А. Г. Горшкова». Представители Московской области заняли первое и второе места.

Дуэт Марии Фефеловой и Артема Валова оценили в 155,35 балла. Среди мастеров спорта вице-чемпионами турнира стали подмосковные фигуристы Ольга Федорова и Павел Драко. Спортсмены оценили в 153,28 балла.

​Отмечается, что в соревнованиях принимали участие еще две танцевальных пары из Московской области: Вера Кучмий и Константин Ткаченко, а также Стефания Самохина и Максим Ситько.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь
19 марта 2024, 10:52
Переселенцы из аварийных домов Подмосковья подали более тысячи заявок на жилищные сертификаты с января
Медиасток.рф
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С начала года переселенцы из аварийных домов подали более 1,1 тысячи заявок на жилищные сертификаты в Подмосковье.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, новый этап программы переселения стартовал в регионе в январе этого года. По нему новое жилье получат семьи из домов, признанных аварийными до 2017 года.

«Наибольшее количество заявлений подано в городском округе Шатура (247), Ступино (119), Сергиево-Посадском округе (115), Воскресенске (104), Егорьевске (91). Всего подано более 1,1 тысячи заявлений в 26 городских округах», - уточнили в ведомстве.

Общая площадь расселения за счет такой меры поддержки превысит 35 тысяч квадратных метров.

Благодаря программе жителям не нужно ждать завершения строительства. Они могут купить квартиру в любом удобном месте. По сертификату стоимость одного квадратного места составляет 130 тысяч рублей.

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Строительство Аварийное жилье
19 марта 2024, 10:46
Подмосковье стало лидером России по строительству жилья за 2 месяца
Министерство жилищной политики Московской области
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За два первых месяца года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 1,85 миллиона квадратных метров жилья. Это самый высокий показатель по России, о чем сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Из построенного жилья 0,22 миллиона «квадратов» пришлось на многоквартирные дома и 1,63 миллиона - на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов - 9% от общего ввода жилья в России.

Больше всего квадратных метров ввели в Ленинском городском округе - 163 тысячи. В Лыткарине построили 24 тысячи квадратных метров за два месяца, в Богородском - 14 тысяч.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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Строительство

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