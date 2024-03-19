Костюмированное шествие провели по главным улицам Зарайска на Масленицу

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко поздравил всех гостей парка с праздником, а после лично испек блины – символ праздника. Жители сразу же выстроились в очередь, чтобы оценить блюдо.

В праздничной программе также были хоровод, перетягивание каната и состязание силачей. Также проводились занятия в творческих мастерских., а местные музыкальные коллективы выступили перед горожанами с концертом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко поздравил всех гостей парка с праздником, а после лично испек блины - символ праздника. Жители сразу же выстроились в очередь, чтобы оценить блюдо.

В праздничной программе также были хоровод, перетягивание каната и состязание силачей. Также проводились занятия в творческих мастерских, а местные музыкальные коллективы выступили перед горожанами с концертом.