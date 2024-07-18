Косметический ремонт в Павловской школе в Истре проведут к 9 сентября

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Уже отремонтировали туалетные комнаты, восстановили перегородки, а также сделали подвесное покрытие потолка. Кроме того, уже завершены работы по покраске забора вокруг школы и пожарной лестницы.

В планах поменять потолки в одном из кабинетов, убрать старые вешалки и установить новые.

Помимо этого, по всему периметру на улице и в здании школы установлено видеонаблюдение. Камеры в образовательном учреждении являются элементом общей системы безопасности. Закончат ремонт к 9 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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