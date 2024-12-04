04 декабря 2024, 18:44

Косметический ремонт провели в отделении общества инвалидов в Люберцах

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Глава Люберец Владимир Волков проверил качество ремонта во Всероссийском отделении общества инвалидов. Местная организация активно помогает участникам специальной военной операции.

Местное отделение находится по адресу: поселок Калинина, 37.

«Специалисты уложили новый пол, заменили окна, электропроводку, покрасили стены. Ранее было отремонтировано помещение центрального отделения организации на Октябрьском проспекте», - рассказал Владимир Волков.

Председатель Зоя Васильевна Бнатова и весь коллектив поблагодарили Владимира Волкова за ремонт. Участники местной организации регулярно помогают участникам СВО: плетут сети, вяжут носки и отправляют гуманитарную помощь. Здесь числятся почти тысяча человек.

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Люберцы Инвалиды
04 декабря 2024, 18:46
Подмосковный комитет по ценам сообщил об изменении платежей за коммуналку
Unsplash
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Ежегодно в России индексируют тарифы на коммунальные услуги: тепло, воду, водоотведение, электро- и газоснабжение, вывоз ТКО. Комитет по ценам и тарифам региона рассказал, как изменится оплата коммуналки в 2025 году.

С 1 декабря 2022 года в России проиндексировали тарифы на коммунальные услуги, увеличив их на 9%. Этот рост оказался почти на 5% ниже прогнозируемой инфляции в 13,9%. После этого повышение тарифов не планируется вплоть до 1 июля 2024 года.

В Подмосковье тарифы выросли в среднем на 8,3%, что на 0,7% меньше, чем в целом по стране. Однако на отдельных территориях возможен предельный рост до 12,6%.

Напомним, средства, полученные от оплаты коммунальных услуг, направляются на обеспечение ресурсами, ремонт и строительство инфраструктуры.

ЖКХ
04 декабря 2024, 18:37
Рождественские чтения прошли в школе № 5 в Дмитрове
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Сретенского храма Дмитрова протоиерей Дмитрий Скидаленко.

Патриотический урок прошел в школе № 5 в рамках Рождественских чтений. В мероприятии принял участие настоятель Дмитрий Скидаленко совместно с школьниками на примере святого благоверного великого князя Александра Невского, святого благоверного великого князя Димитрия Донского и святого праведного Феодора Ушакова рассмотрел подвиг как высшее служение народу. Ребята отметили, что он важен не только в военное время, но и в мирное.

Участники чтений вспомнили также о жителях Дмитрова, которые защищают границы России. Один из них - Илья Жоржев - воспитанник школы Олимпийского резерва «Динамо - Дмитров». Его наградили орденом Мужества посмертно в 2023 году.

Отец Дмитрий отметил, что преодоление жизненных проблем - тоже маленький подвиг. Важно с честью выходных из них.

«Пример беззаветного служения народу героев нашей страны всегда вдохновляет подрастающее поколение, учит быть достойными членами современного общества и горячо любить свою Родину», - прокомментировала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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Школы Дмитров
04 декабря 2024, 18:36
Урок мужества провели для учащихся школы № 2 в Лобне
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В школе № 2 городского округа Лобня прошел урок мужества. Заместитель председателя местного отделения «Боевого Братства» и краевед Андрей Тишков рассказал ребятам о событиях 1941 года на Лобненском рубеже обороны Москвы.

Школьники узнали о подвигах солдат Красной Армии и познакомились с интересными фактами о сражениях на Лобненском рубеже. Историк Андрей Тишков показал собравшимся фотографии, сделанные в 1941 году, карты и схемы. Материалы для урока мужества предоставил Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации.

После выступления краеведа состоялась дискуссия. Собравшиеся делились мнениями, знаниями и выводами о событиях тех лет. Учащиеся смогли задать Андрею Тишкову все волнующие их вопросы о боях на Лобненском рубеже.

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Лобня Школьники История Патриотизм
04 декабря 2024, 18:08
Рождественские чтения прошли в дошкольном отделении «Чайка» в Лобне
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Круглый стол на тему «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» провели в дошкольном отделении «Чайка». Мероприятие организовали в рамках Рождественских образовательных чтений.

В дошкольном отделении «Чайка» собрались педагоги, ученики, представители духовенства и городской администрации, а также депутаты. Почетным гостем Рождественских чтений стал настоятель Киово-Спасского храма протоиерей Михаил. Он выступил куратором и наставником мероприятия.

«Вы делаете серьезное и очень важное дело. Не сомневаюсь, что и дальше мы все, нашими совместными усилиями, будем продолжать делать все возможное для воспитания нравственной высокодуховной личности», - подчеркнул первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев.

По итогам встречи депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков наградил педагогов школы № 9 почетными грамотами и благодарственными письмами.

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Лобня Религия Образование

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