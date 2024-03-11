11 марта 2024, 14:10

Косметические компании Подмосковья представили продукцию на выставке в Китае

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Семь подмосковных компаний представили свою продукцию на международной выставке China International Beauty Expo в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выставки проводят уже около 30 лет. Площадки CIBE - это отличная возможность для представителей бьюти-индустрии продемонстрировать свой товар и обменяться опытом с коллегами со всего мира.

В этом году в выставке принял участие чеховский производитель парфюмерии «Красота и здоровье», производитель косметики из Истры «10 Мед», производитель детских косметических средств из Дмитрова «Уник косметик» и другие.

Компании смогли показать свою продукцию при поддержке фонда ВЭД Московской области. Фонд не только помогает предпринимателям стать участниками бизнес-миссий, но и оказывает помощь в оформлении документации, подборе иностранных контрагентов и других направлениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Выставки Китай Косметика
11 марта 2024, 14:10
Около 9,5 тысячи человек посетили выставку картин Ильи Репина и его учеников в Истре
Министерство культуры и туризма Московской области
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Почти 9,5 тысячи человек посетили выставку «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Она будет работать до 28 июля.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, выставка открылась 29 февраля. На ней представили 110 работ художника Ильи Репина и его учеников из собраний 20 музеев страны и четырех частных коллекций. Проект создали в год 180-летия мастера. Его картины представили в экспозициях трех залов, каждый из которых назвали цитатой Репина.

В рамках проекта также проходят лекции, экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия.

Узнать подробнее о выставке можно по ссылке.

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Выставки Музеи Музей Новый Иерусалим
11 марта 2024, 13:57
Праздник с мастер-классами и аниматорами прошел к 8 Марта на набережной Сенежа в Солнечногорске
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Более 200 человек отметили 8 Марта на набережной озера Сенеж в Солнечногорске. Специально для прекрасных дам там провели программу «Весна, цветы и комплименты».

Праздник начался с анимационной программы, где малыши встретились с любимыми сказочными персонажами. Для детей и взрослых провели розыгрыши, а также оборудовали фотозону, где каждый желающий мог сфотографироваться на память.

В рамках мероприятия прошли разнообразные мастер-классы, в том числе по рисованию и созданию ароматов. Самые юные жители округа сделали для мам и бабушек яркие весенние открытки.

Особым моментом праздника стало выступление шоу «Леди Винтаж», участницы которого - члены губернаторского проекта «Активное долголетие».

«В праздничный день каждая девушка, посетившая мероприятие, получила красивый букет цветов и открытку с пожеланиями», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Мероприятие завершилось концертом, где звучали музыкальные номера, стихи и поздравления в честь жительниц Солнечногорска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта семью Героя России , который сейчас защищает страну на СВО.

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Праздники Солнечногорск 8 Марта
11 марта 2024, 13:18
Почти 80 тысяч жителей Подмосковья бесплатно прошли онкоскрининг полости рта с начала года
Пресс-служба Министерства здравоохранения МО
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Свыше 70 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с начала года. Диагностика позволяет выявить патологию на ранней стадии. Заболевание обнаружили у 88 человек.

Бесплатную диагностику полости рта проводят жителям бесплатно по проекту «Стоматология: перезагрузка». По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, раннее обследование позволяет выявить заболенивание и вовремя начать лечение.

«С начала этого года онкоскрининг полости рта прошли 76 тысяч жителей региона, в результате у 88 из них было обнаружено онкологическое заболевание. Все они направлены на лечение», - сказала она.

Диагностику проводят при помощи специальной лампы и очков. Отклонение от нормы под светом выглядит иначе, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики смогут получать выплату до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья.

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Больницы Врачи
11 марта 2024, 12:43
Памятную капсулу заложили в фундамент новой школы в ЖК «Семейный» в Одинцове
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Памятную капсулу заложили в основание новой школы на Западной улице в жилом квартале «Семейный» в Одинцове. Учреждение достроят к сентябрю 2025 года.

Участие в церемонии заложения капсулы приняли глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, директор проектного управления группы компаний «Инград» Сергей Аксенов и жители.

«Сегодня мы закладываем капсулу на стройплощадке новой школы. При ее проектировании мы учли все современные технологии и возможные потребности, которые могут понадобиться детям для гармоничного развития, чтобы у них была счастливая школьная жизнь», - отметил Сергей Аксенов.

Новую школу построят в рамках проекта «Одинград». После группа компаний «Инград» передаст объект в муниципальную собственность.

«Очень символично, что старт строительства новой школы в квартале „Семейный“ мы даем в год, который президент России объявил Годом семьи. Это будет красивое, комфортное, современное учебное заведение, которое станет еще одной гордостью Одинцовского округа», - сказал Андрей Иванов.

Учреждение рассчитано на 1100 мест: 400 детей будут обучаться в начальной школе, 500 - в средней и 200 - в старшей. Там организуют 44 класса по 25 учеников в каждом.

Общая площадь трехэтажного здания составит более 13,5 тысячи квадратных метров. Там предусмотрены спортивные и актовый залы, кабинет музыки, мастерские и классы, информационно-библиотечный центр, медиатека, пищеблок и обеденная зона, медицинские кабинеты. Для маломобильных групп населения предусмотрены пониженные бордюры, продольные и поперечные уклоны путей движения, доступ на первый этаж с уровня земли, а также выделены места на парковке.

Рядом со школой обустроят спортивную и игровую зоны, высадят газоны, деревья и цветники, установят скамейки и урны.

Помимо новой школы, в этом квартале инвестор продолжает строительство двух детских садов в общей сложности на 260 мест. Ранее «Инград» уже построил и открыл дошкольное учреждение на 170 мест в соседнем жилом квартале «Одинград. Лесной».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел» во всех школах региона.

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Одинцово Школы Строительство

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