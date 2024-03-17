Кошка Фрося проследила за президентскими выборами на избирательном участке в Лобне

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Кошка встречала голосующих при входе на участок, перемещалась по помещению, осматривая кабинки. Жители города при виде животного улыбались, гладили и фотографировали.

В Лобне на выборах президента работали 35 избирательных участков. Кроме того, местные жители могли заблаговременно оставить заявку, чтобы проголосовать на дому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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