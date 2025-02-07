Кошачий приют в Химках нашел хозяев для 180 кошек в 2024 году

Кошачий приют в Химках открыли 10 лет назад. Сейчас здесь живет более 100 животных разного возраста, окраса и характера. Породистые животные и «дворняжки» дружны и всегда рады гостям.

Каждая кошка со своей историей, но все они мечтают найти любящих и заботливых хозяев. Сотрудники приюта заботятся о питомцах: кормят, лечат и создают комфортные условия для их пребывания. Ежемесячно около 15 животных находят новый дом.

Желающие забрать питомца предварительно должны пройти необходимое собеседование.

Помимо этого, в Химках работает котокафе. Благодаря ему дом уже обрели более 100 животных. Сегодня в заведении проживает свыше 30 пушистых и все они по праву считаются его сотрудниками. Забрать понравившуюся кошку отсюда может любой желающий также после заполнения специальной анкеты и прохождения собеседования.