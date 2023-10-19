Коррекционной школе для детей с ОВЗ в Наро-Фоминске исполнилось 25 лет

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«25 лет мы работаем во благо каждого ребёнка - на его развитие, на то, чтобы каждый чувствовал себя счастливым, нужным, важным в своём маленьком детстве. И всё это благодаря коллективу педагогов из 39 человек, который передает свою мудрость, свой опыт, каждый приносит и вкладывает свою душу, свой талант и открытое большое сердце», - сообщила директор школы Ирина Самусева.

У многодетной мамы Елены Русак, в семье которой 16 детей, в этой школе учатся двое: Мария - в девятом классе, Станислав в седьмом.

«В этой школе мои дети учатся уже более семи лет. Здесь такие педагоги изумительные, с огромным сердцем, с душой, с любовью они относятся к детям», - заявила мама.

С 2017 года дети объединились в эковолонтерское движение «Зеленый патруль» благодаря учителю географии Елене Павицкой. Они принимают участие в акциях по раздельному сбору мусора.

«Они выступают в школах и несут экологию души в массы, передавая свои знания сверстникам», - рассказала педагог.

За 25 лет школа выпустила более 120 человек.

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