Корпус взрослой поликлиники в Талдоме капитально отремонтируют к концу года

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, ремонт проводят в соответствии с новыми стандартами. Там появятся комфортные зоны ожидания, электронное табло с расписанием работы врачей и удобная навигация. Сейчас поликлиника обслуживает почти 20 тысяч человек, сообщил главврач Александр Орлов.

«Кроме того, в обновленном корпусе разместятся дневной стационар, процедурные кабинеты, физиотерапевтическая служба, кабинеты приема специалистов, клинико-диагностическая лаборатория и стоматологическое отделение. Жители смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях, соответствующим всем современным требованиям», - добавил он.

В корпусе уже привели в порядок кровлю и фасад, провели отделку помещений, обновили коммуникации, установили систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того, в поликлинике появится крытый переход, соединяющий два здания и новая мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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