Корпус школы № 15 в ЖК «Героев» в Балашихе откроют раньше срока

Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой, прокладкой всех коммуникаций и благоустройством. В здании будущей школы, которая рассчитана на 1320 мест, трудится порядка 150 человек и три машины техники. Объект готов на 71%.

«Мы доделываем прокладку наружных сетей снабжения. Параллельно работаем над внутренней отделкой и прокладкой внутренних инженерных сетей. Впереди устройство вентилируемого фасада, установка окон и благоустройство. Материалами объект обеспечен полностью. Мы идём с опережением обозначенных сроков», - сказал представитель подрядной организации Кирилл Мазикин.

Напомним, что школу строят по инвестиционной программе. В здании будут помещения с учетом возраста детей. На территории предусмотрено пространство для отдыха, учебно-опытная зона и стадион.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Современное четырехэтажное здание рассчитано на 55 классов. Сдать объект планируют в первом квартале 2025 года. Уже завершены все кровельные и монолитные работы. Все идет по графику, даже с незначительным опережением.

«Сегодня проговорили с застройщиком. Скорее всего школа и детский сад будут построены одновременно уже к концу декабря этого года. Также поговорили с директором 15 школы. Будем вводить эту школу постепенно. Так как сегодня в 15 школе у нас есть вторая смена. И когда данный объект будет построен и введен в эксплуатацию, будем его запускать, не дожидаясь начала учебного года. Школа большая хорошая», - сообщил глава Балашихи Сергей Юров.