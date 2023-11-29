Корпорация «Рубин» благоустроит квартал Западная промзона в Балашихе

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Авиационная корпорация «Рубин» обустроит тротуар для пешеходов от предприятия до Балашихинского литейно-механического завода. Там также проведут освещение.

«Соглашение позволит нам улучшить жизнь граждан, которые работают на территории промзоны. Количество людей, которые будет пользоваться благоустроенной территорией, - около шести тысяч человек. Работы проведем за счет авиационной корпорации „Рубин“, а часть работ возьмет на себя администрация города», - сообщил заместитель главы администрации городского округа Балашиха Филипп Науменко.

Напомним, «Рубин» производит и разрабатывает запасные части и комплектующие для авиационной техники.

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