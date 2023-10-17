Корпорация развития Подмосковья получила свыше 400 заявок от инвесторов с начала года

Читайте нас в:

«Реализация новых проектов принесет экономике региона более 318 миллиардов рублей, а жителям Подмосковья - свыше 40 тысяч рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам исполняющего обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Александра Федорова, более 32% от общего числа заявок пришлись на компании с объемом инвестиций до 100 миллионов рублей. Отмечается, что свыше половины полученных корпорацией заявок были связаны с подбором земельных участков для размещения предприятий.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».