Королев представит Подмосковье на международном чемпионате «Битва роботов»
Команда «Красный мельник» из Королева представит Московскую область на международном чемпионате «Битва роботов». Ранее в полуфинал прошел робот Redhorn из Фрязина.
На чемпионате выступят 34 команды из России, Индии и Китая. Общий призовой фонд чемпионата составит шесть миллионов рублей.
Команда из Королева представит 110-килограммового робота-спиннера. Конструкция будет передвигаться на двух колесах со скоростью 11 километров в час.
Подключиться к прямой трансляции зрители смогут 21 октября по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности IT и умных технологий в образовании детей.
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