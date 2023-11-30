Копания «Мособлэнерго» выиграла национальную премию «Приоритет»

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Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, церемония награждения прошла 28 ноября в Общественной палате Российской Федерации. Диплом и статуэтку получил специалист отдела технической инспекции СНПКиОТ Николай Чернов.

На премии «Мособлэнерго» представило изолирующую штангу для установки заземления, которую используют при работах в распределительных устройствах. Она успешно применяется компанией в работе уде несколько лет.

Премия «Приоритет» направлена на содействие продвижению передовых технологий и повышает авторитет отечественных производителей. В этом году в финал вышли свыше 80 проектов и разработок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».