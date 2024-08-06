06 августа 2024, 20:16

Координационный центр паллиативной помощи Подмосковья подвел итоги работы за два года

Пресс-служба координационного центра паллиативной помощи МО
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Координационный центр паллиативной помощи Московской области отметил двухлетний юбилей. Сотрудники организации координируют оказание медицинской помощи тяжелобольным людям, работу патронажных бригад, при необходимости организуют транспортировку пациентов.

«За два года работы Координационного центра сотрудники обработали почти 36 тысяч звонков. Весной 2024 года мы запустили работу „Школы паллиативного пациента“. Занятия проходят уже в 11 округах. До конца осени откроем во всех остальных», - рассказала руководитель координационного центра паллиативной помощи Анна Шестакова.

Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по номеру телефона +7 (498) 683-83-83, а вся необходимая информация опубликована на сайте «Паллиативная помощь».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи Работа
06 августа 2024, 21:37
Более 350 детей из Химок отдохнули в летних лагерях
Медиасток.рф
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Этим летом свыше 350 детей из Химок поучаствовали в образовательных лекциях, спортивных эстафетах, выставках и мастер-классах. Они отдохнули в загородных лагерях и на побережье Черного моря.

В летних лагерях смогли отдохнуть ребята с ограниченными возможностями здоровья и дети из социально незащищенных семей. Им оказывали особую поддержку. Так, за ребятами присматривали педагоги, чтобы их отдых был максимально комфортным и безопасным.

«Отдых на черноморском побережье - хорошая возможность набраться сил перед новым учебным годом. Особое внимание было уделено детям из семей участников специальной военной операции. Также насыщенная программа была организована в пришкольных лагерях», - рассказал муниципальный депутат, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Дети Химки Детские лагеря
06 августа 2024, 21:31
ГУРБ Подмосковья предупредило жителей о новом виде мошенничества
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Главное управление региональной безопасности Московской области предупредило жителей о новой схеме мошенничества. На этот раз воры звонят с просьбой вернуть деньги, которые они якобы по ошибке отправили не тому человеку.

«Первым делом мошенники заходят в банковское приложение и открывают чат со своей жертвой. Они отправляют ничего не подозревающему человеку сообщение с переводом денег, например, „Перевод от Елена Анатольевна А. 500“. У большинства не возникает вопросов к таким сообщениям, так как они ничем не отличаются от настоящих», - рассказали в ведомстве.

Далее они просят вернуть деньги, которые отправили случайно. Как правило, люди сразу переводят разные суммы мошенникам и только потом понимают, что с их счета пропали средства.

Защитить себя очень просто. Получив такое сообщение, следует проверить свой банковский счет, и если никакого перевода не было, то немедленно прекратить общение - это мошенник, заключили в ведомстве.

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Банки Мошенничество Деньги
06 августа 2024, 21:22
Фестиваль православной казачьей культуры пройдет в Химках 17 августа
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В поселке Лунево городского округа Химки проведут фестиваль православной казачьей культуры «Медовый спас». Жители познакомятся с кузнечным искусством и поучаствуют в конкурсе пирогов.

Программа фестиваля включает в себя различные конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы и выступления творческих коллективов. Мероприятие откроет молебен, где проведут освящение меда.

Далее мастера кузнечного дела продемонстрируют искусство ковки металла. После жителей и гостей округа ждет концерт с традиционными казачьими песнями и современными творческими номерами.

Кульминацией фестиваля станет конкурс пирогов «Казачья стряпуха». Участники покажут свои кулинарные таланты и поделятся рецептами традиционных блюд. Посетителям также расскажут о разных видах ремесел, таких как плетение, вышивка, резьба по дереву и другие. Для любителей активностей организуют состязания по армрестлингу, перетягиванию каната и игре в «городки». Также проведут мастер-класс по фланкировке - искусному и зрелищному владению шашкой.

Мероприятие пройдет 17 августа. Вход свободный для всех желающих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Фестивали
06 августа 2024, 21:16
Более 10 официальных точек торговли арбузами и дынями открыли в Подольске
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В городском округе Подольск купить арбуз или дыню можно в 13 официальных точках торговли. Сезон продажи бахчевых культур продлится с 1 августа по 1 ноября.

Почти в каждом районе Подольска жители могут купить арбуз или дыню: 13 официальных точек продаж оформлены в едином стиле и имеют специальный договор. На видном для покупателей месте висит QR-код. По нему каждый клиент может проверить всю информацию о продавце: местонахождение, вид объекта, специализация, период размещения, наименование региона и индивидуальный номер налогоплательщика.

Ежедневно спецслужбы проводят мониторинг округа и выявляют места незаконной торговли. Помогают инспекторам в этом специальное мобильное приложение и камеры видеонаблюдения. В случае нарушения сотрудники составляют протоколы, а палатки, навесы и прилавки ликвидируют.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Торговля Бизнес

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