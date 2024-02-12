12 февраля 2024, 13:59

Контрольные органы Подмосковья провели свыше тысячи профилактических мероприятий в январе

Главгосстройнадзор МО
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Свыше 1,2 тысячи профилактических мероприятий провели в Подмосковье в январе. Такие мероприятия помогают предотвратить возможные нарушения и снизить административную нагрузку на бизнес.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, за месяц в регионе вынесли более тысячи предостережений, из которых 539 касались работы такси. Также состоялось 145 профвизитов на стройки, а Минэкологии провело 22 телефонные консультации.

Подать заявку на профилактический визит или консультирование можно на «Госуслугах».

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Строительство
12 февраля 2024, 14:31
Свыше 17 тысяч человек посетили праздник «Стартуют все!» в парках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Подмосковья
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Праздник «Стартуют все!» прошел почти в 70 парках Подмосковья 10 февраля. Его посетили 17 тысяч человек. Для них провели семейные эстафеты, конкурсы, забеги и футбольные матчи.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, для гостей праздника подготовили легкоатлетические забеги, футбольные матчи на снегу, а также зарядку на свежем воздухе и многое другое. Они приняли участие в соревнованиях по северной ходьбе, викторине и фотовыставке.

В этот день в парках прошли мастер-классы у профессиональных тренеров по фигурному катанию, керлингу и лыжам. Для детей организовали анимацию с ростовыми куклами, спектакли и шутливые турниры.

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Отдых Дети Туризм Парки
12 февраля 2024, 13:22
Компания «Мособлэнерго» обеспечила электричеством новую котельную в Клину
АО «Мособлэнерго»
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«Мособлэнерго» построило новую подстанцию с двумя трансформаторами в Клину. Объект будет обеспечивать электричеством модульную котельную на Новоямской улице.

Котельная снабжает теплом и горячей водой более 30 тысяч жителей центральной части города Клина. Ее построили в рамках концессии. В 2023 году по такому же принципу в городском округе возвели еще шесть коммунальных объектов на улицах Радищева, Ленина, Трудовой, в микрорайоне Майданово, а также в поселках Марков Лес и Выголь. Все эти котельные питает электричеством компания «Мособлэнерго».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Клин ЖКХ Электричество
12 февраля 2024, 13:21
Еще 13 подмосковных отделений «Почты России» адаптировали для инвалидов в 2023 году
Unsplash
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Отделения «Почты России» модернизируют для клиентов с ограниченными возможностями здоровья. Так, в 2023 году в Подмосковье адаптировали 239 отделений для людей с ОВЗ.

Всего у «Почты России» 239 адаптированных отделений в Подмосковье для людей с инвалидностью. Для инвалидов устанавливают пандусы и напольные тактильные указатели, а на фасадах входных групп размещают вывески с режимом работы, выполненные крупным шрифтом и таблички, написанные шрифтом Брайля.

«Важный аспект при создании комфортных условий - обеспечение доступной среды не только клиентам с ограниченными возможностями здоровья, но и сотрудникам компании, поскольку в „Почте России“ работают около шести тысяч людей с инвалидностью», - отметил заместитель генерального директора «Почты России» Петр Засельский.

Напомним, люди с инвалидностью по зрению, слуху или на инвалидных креслах-колясках также могут бесплатно вызвать сотрудника «Почты России» на дом. Заявку следует направить по почте: dsreda@russianpost.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвалиды
12 февраля 2024, 13:21
Трое молодых ученых из Солнечногорска стали лауреатами премии губернатора в сфере науки
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Церемония награждения лауреатов премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов состоялась в День российской науки. Троих ученых из ВНИИФТРИ в Солнечногорске отметили за работу «Полевой комплекс оперативных высокоточных гравиметрических измерений».

От городского округа Солнечногорск лауреатами премии стали начальник лаборатории метрологического обеспечения бортовых комплексов геомагнитных измерений, кандидат технических наук Мурат Мурзабеков, начальник лаборатории метрологического обеспечения космической гравиметрии Руслан Давлатов, младший научный сотрудник лаборатории Владислав Лопатин.

Премии талантливым ученым вручила зампред правительства Московской области, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«ВНИИФТРИ - уникальное предприятие, флагман отечественной науки. В институте работают почти 700 жителей Солнечногорска, предприятие постоянно развивается. Поздравляю молодых ученых с заслуженной наградой и благодарю за то, что продолжаете вносить вклад в развитие российской науки», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Церемония награждения лауреатов премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов состоялась в День российской науки.

Троих ученых из ВНИИФТРИ в Солнечногорске отметили за работу «Полевой комплекс оперативных высокоточных гравиметрических измерений».

Солнечногорск Технологии Наука

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