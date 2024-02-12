Контрольные органы Подмосковья провели свыше тысячи профилактических мероприятий в январе

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, за месяц в регионе вынесли более тысячи предостережений, из которых 539 касались работы такси. Также состоялось 145 профвизитов на стройки, а Минэкологии провело 22 телефонные консультации.

Подать заявку на профилактический визит или консультирование можно на «Госуслугах».

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