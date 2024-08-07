07 августа 2024, 14:27

Контроль за вывозом мусора во дворах усилили в Лобне

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Глава Лобни Анна Кротова поручила усилить контроль за вывозом мусора и уборкой контейнерных площадок в городе. Сейчас твердые коммунальные отходы вывозят ежедневно, строительные — каждые три дня, а крупногабаритные — по мере накопления.

Ежедневно с 7:00 до 18:00 сотрудники коммунальных служб следят за чистотой на площадках. Они одновременно подметают и собирают мусор, а также вывозят отходы. Раз в месяц площадки тщательно промывают.

Уборка мусора происходит с 7:00 до 23:00 по установленному графику, который должен быть размещен на каждой контейнерной площадке управляющей компанией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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ЖКХ Лобня Мусор
07 августа 2024, 14:21
Минэкологии Подмосковья напомнило об экзамене для получения охотничьего билета
Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
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Минэкологии Подмосковья напомнило любителям охоты о необходимости со следующего года сдачи экзамена для получения разрешительных документов. Во время тестирования специалисты оценят навыки обращения с оружием, ориентирования на местности, знание биологии диких животных и правила безопасности.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, охотники должны понимать, что понесут ответственность в случае нарушений установленных правил охоты.

«Поэтому все имеющие или желающие получить охотничий билет должны иметь необходимые знания об охотничьих угодьях, видах животных, сроках и правилах охоты, - пояснил Фирсов.

За нарушение правил охоты предусмотрен административный штраф - от 500 до четырех тысяч рублей. При этом возможна конфискация оружия или лишение права охотиться на срок до двух лет. Штраф за повторное правонарушение - от четырех до пяти тысяч рублей.

Незаконная охота карается штрафом до 500 тысяч рублей, исправительными работами или лишением свободы до двух лет.

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Экзамены Экология
07 августа 2024, 14:14
Команда из Красногорска победила на международных соревнованиях по гребле
Пресс-служба администрации г. о. Красногорск
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В отеле «Москоу Кантри Клаб» прошли гонки на лодках «Дракон». В них поучаствовали команды из Китая и России. Победила в состязаниях сборная Красногорска.

На дистанции 200 метров соревновались шесть команд по 10 гребцов. Это две сборные команды «Союз 1» и «Союз 2» из российских и китайских участников, команда Красногорска, куда вошли представители администрации округа, депутаты и спортсмены, команда посольства КНР в Москве, международного выставочного комплекса «Гринвуд» и компании «БОЕ Раша».

Команда Красногорска заняла первое место. Организовали гонку торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», посольство КНР в России и администрация округа.

Соревнования приурочили к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Гостями стали советник-посланник посольства Китая в РФ Фэн Литао, супруга посла КНР в РФ Гао Янь, а также представители администрации Красногорска, посольства и компании КНР.

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Красногорск Спортсмены Китай
07 августа 2024, 14:12
Молоко и воду будут проверять в системе «Честный знак» в Подмосковье с 1 сентября
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Разрешительный режим онлайн-проверки молочной продукции и бутилированной воды в системе «Честный знак» заработает в Подмосковье 1 сентября. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

С осени розничные магазины будут обязаны маркировать указанную продукцию через систему «Честный знак». Это требование не распространяется на крупные торговые сети, которые уже используют данный режим с мая.

Уже сейчас предприятиям следует получить доступ к ключу в личном кабинете системы маркировки и обновить кассовое ПО с функцией проверки. Помимо этого, необходимо настроить бизнес-процессы для товаров, продажа которых ограничена, и обучить кассиров следовать запрету на продажу на кассе.

В ведомстве отметили, что своевременная подготовка позволит заранее подготовиться к выполнению новых обязательных требований. За консультациями можно обратиться в службу поддержки по телефону: 8 (800) 222-15-23 или по электронной почте support@crpt.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Торговля
07 августа 2024, 13:57
Занятия по рисованию песком для людей с ограниченными возможностями провели в Реутове
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Занятия по созданию картин из песка в технике «Песочная мультипликация» провели в Комплексном центре Реутова. Эти уроки помогают в реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, рисование песком снимает эмоциональное напряжение и помогает вывести человека из состояния стресса.

«Благодаря этому методу ученик может контролировать степень раскрытия ладони, запоминать верную траекторию движения пальцев и вспомогательных предметов, а затем и самостоятельно выполнять картину», - рассказала специалист по социальной работе Алина Осенина Она добавила, что главная цель занятий - получить положительные эмоции.

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Реутов Инвалиды

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