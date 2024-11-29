Контроль за вывозом мусора усилят в деревне Панино под Чеховом

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В мероприятии также приняли участие начальник территориального отдела Столбовая - Любучаны Алексей Богдашкин и представители муниципального бюджетного учреждения «Экология и природопользование городского округа Чехов».

В ходе встречи местные жители выразили свои замечания и предложения относительно содержания и обслуживания площадки для мусорных контейнеров. Все озвученные вопросы были внимательно выслушаны и обсуждены, а также рассмотрены возможные варианты их решения.

Для получения консультаций или дополнительной информации по вопросам, связанным с содержанием контейнерных площадок, жители могут обратиться в территориальные отделы управления территориальной и внутренней политики.

Встреча позволила установить прямой диалог между жителями и представителями администрации, что способствует оперативному решению актуальных вопросов благоустройства.

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