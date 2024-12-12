Контроль за точками торговли пиротехникой усилили в Мытищах

После того как ровесницы избили ученицу до потери сознания в школе в Котельниках, это дело стало уголовным. В Следственном комитете установили личности нападавших. Пострадавшую девочку навестил в больнице губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Ксения поступила 10 декабря с легкой черепно-мозговой травмой после избиения в школе. Выполнили КТ головного мозга. Плановое обследование проходит: должна еще пройти осмотр офтальмолога и ЛОРа. Сегодня - детский психолог и клинический анализ крови. Все в порядке», - сказал заведующий отделением нейрохирургии в клиническом центре Аслан Текоев.

Пострадавшую госпитализировали в ведущую областную больницу - Детский клинический центр имени Леонида Рошаля. Его открыли в августе, там доступны самые высокотехнологичные операции.

«Буллинг или травля - абсолютно неприемлемое явление. Чтобы такого не было, чтобы родители не переживали, что их дети могут стать жертвами буллинга, мы внедрим систему быстрой реакции. В школах теперь появятся QR-коды, сканируя которые, ученики смогут анонимно сообщить о травле», - сказал он.

Между школьницей и ее сверстницами не было личного конфликта. Они обманом вывели девочку с урока 9 декабря и избили в туалете, удары привели к сотрясению мозга и внутричерепным травмам. Все засняли на камеру мобильного телефона.

«Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Одну часть зачинщиц драки мы переведем на домашнее обучение, вторую - в другие школы», - добавил Андрей Воробьев.

Девочки-подростки, которых преднамеренно вовлекли в конфликт, раскаялись и извинились перед Ксюшей, сказал губернатор.

«Ксюша, которая пострадала от своих сверстниц в школе в Котельниках, сейчас в Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Врачи обещают выписать ее к выходным», - рассказал губернатор Подмосковья.

Чем известны нападавшие?

После избиения девочка не смогла поделиться произошедшим ни с кем. Часто это реакция подростков на потрясения такого масштаба.

«Дочь мне ничего не смогла рассказать. Якобы она просто потеряла сознание», - поделилась мама школьницы.

Предполагается, что QR-коды в школах дадут возможность напрямую написать сообщение адресату. По словам губернатора, будет решаться вопрос о том, кому именно, - директору или напрямую в правительство.

Те ученицы, избившие одноклассницу до черепно-мозговой травмы, выкладывали в социальных сетях видео, где якобы даже рады славе и неожиданной популярности. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и проводит детальную проверку случившегося.

Мама пострадавшей рассказала, что нападавшие держали в страхе всю школу, ее дочь - не единственная жертва девочек-подростков, а избиение школьниц - их «ужасное хобби».

«Они избили и другую девочку: заставили ее раздеться на улице, просить прощения, на коленях стоять», - поделилась мама.

На учете по делам несовершеннолетних девочки-подростки состоят третий год.

На проблему обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и сообщила, что будут направлены обращения прокурору Московской области и в Следственный комитет России.

О лечении пострадавшей