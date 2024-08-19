Контроль за состоянием парков усилили в Лобне

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Особое внимание Анна Кротова уделила братской могиле «Звонница», для которой запланирована реконструкция. Глава подчеркнула важность сохранения исторической памяти и создания комфортных условий для граждан, посещающих этот памятник.

В парке «Река времени» Анна Владимировна поручила восстановить освещение арки и обследовать пруд для выявления причин маловодья. Вопрос с освещением решили в течение дня. Также она анонсировала планы по выделению участков под заведения общественного питания, что позволит разнообразить досуг жителей и гостей города.

Кроме того, в парке глава оценила ход работ по установке раздевалки и павильона для проведения мастер-классов.

Выездное совещание стало очередным шагом в направлении создания комфортной городской среды для жителей Лобни, что подчеркивает стремление местной власти улучшать качество жизни горожан.

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