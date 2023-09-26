Контроль за состоянием четырех торфяников усилили в Подмосковье

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Сотрудники подмосковной аварийно-восстановительной службы следят за состоянием систем обводнения торфяников с 1 апреля. Всего в регионе 76 таких комплексов - сейчас все они находятся вне зоны риска возгорания.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, аварийная служба измерила влажность торфа на 13 гидротехнических сооружениях и уровень грунтовых вод на всех 76 комплексах. На четырех - в Сергиевом Посаде, Электростали и Богородском - он оказался понижен в пределах от двух до пяти сантиметров, это связано с погодными условиями.

Контроль за состоянием торфяников усилили, там проводят дополнительную перекачку воды в каналы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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