Контроль за содержанием торговых объектов усилили в Лобне

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В ходе проверки осмотрели магазин в доме № 5 на улице Маяковского, который не вызвал замечаний. Затем команда посетила другие объекты.

Анна Кротова отметила проблему несанкционированной торговли на привокзальной площади и поручила ответственному заместителю предложить введение штрафа за данное нарушение.

При проверке торговых точек по адресам Маяковского, 1Г, 1Б и Ленина, 15 и 19 выявлены проблемы с входными группами и прилегающими территориями. Необходимо очистить фасады, ступени, удалить граффити, покрасить перила и пандусы, а также убрать мусор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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