20 февраля 2024, 16:59

Контроль за соблюдением правил парковки усилили в Лобне

пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова объявила о начале активной работы по борьбе с нарушениями правил парковки в городе. Неправильно припаркованные авто штрафуют и эвакуируют.

С седьмого февраля в Лобне усилен контроль за соблюдением правил парковки.

«В городе работает эвакуатор. В ближайшее время ожидаем еще два. Неправильно припаркованные машины теперь убираем с помощью техники», - отметила Анна Кротова в своем телеграм-канале.

По словам ВРИП главы округа, на первом этапе автомобили будут не штрафоваться, а перемещаться в другие места для предотвращения создания препятствий. Однако за нарушение правил парковки предусмотрен штраф в размере 1500 рублей согласно статье 12.16.4 КоАП Московской области. Власти рассматривают возможность увеличения размера штрафов для усиления дисциплинирующего эффекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о борьбе с последствиями снегопада в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Лобня Правила Машины
20 февраля 2024, 17:13
Школу № 11 в Долгопрудном капитально отремонтируют к осени
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Капитальный ремонт школы № 11 начался в Долгопрудном. В Министерстве строительного комплекса Московской области заявили, что работы завершат уже к осени.

«На объекте 35 рабочих, которые выполняют демонтаж внутренних конструкций и инженерных сетей», - говорится в сообщении ведомства.

Строители обновят фасад здания, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, а также все инженерные сети и сантехнику. Помимо этого, в обновленную образовательную организацию закупят новую мебель и современное оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион находится в лидерах по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Долгопрудный Ремонтные работы
20 февраля 2024, 17:11
Почти 3 тысячи неправильно припаркованных машин в Подмосковье эвакуировали за неделю
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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За неделю с улиц Подмосковья убрали 2,9 тысячи неправильно припаркованных машин. Это на 49 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать местонахождение эвакуированной машины можно по телефону единой справочной службы 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призвали не нарушать правила парковки и не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Машины
20 февраля 2024, 16:43
Регоператор «МСК-НТ» провел экозанятие для воспитанников детского сада в Чехове
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Представители регионального оператора «МСК-НТ» провели экологическое занятие для воспитанников детского сада в Чехове. Ребятам рассказали о правильном отношении к мусору и раздельном сборе отходов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Маленькие жители округа также поучаствовали во флэшмобе «Сожми и закрути ПЭТ». Проект направлен на уменьшение объема пластика при раздельном сборе. Ребята в детском саду уже активно заботятся об окружающей среде - они собирают пластиковые крышечки и батарейки. Так, они отдали регоператору 60 литров «добрых крышечек».

Отметим, что за активное участие в благотворительном проекте «Добрые крышечки» регоператор «МСК-НТ» наградил МБОУ детский сад № 37 благодарственным письмом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Чехов Экология Мусор
20 февраля 2024, 16:28
Педагог Ольга Кашковская из Лобни стала финалисткой конкурса «Учитель-дефектолог России»
пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В Лобне прошел муниципальный этап конкурса «Учитель-дефектолог России». Победительницей стала логопед школы № 4 Ольга Кашковская. Она представит Лобню на региональном этапе конкурса «Учитель-дефектолог России».

Конкурс направлен на карьерный, профессиональный и личностный рост учителей-дефектологов, учителей-логопедов, а также поддержку инновационных разработок и технологий в организации образовательного процесса.

В Лобне уделяется особое внимание развитию сферы образования. В данный момент в микрорайоне Катюшки строится одна из крупнейших школ Подмосковья на 2200 учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что Московская область - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Учителя

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