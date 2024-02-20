Контроль за соблюдением правил парковки усилили в Лобне

Читайте нас в:

С седьмого февраля в Лобне усилен контроль за соблюдением правил парковки.

«В городе работает эвакуатор. В ближайшее время ожидаем еще два. Неправильно припаркованные машины теперь убираем с помощью техники», - отметила Анна Кротова в своем телеграм-канале.

По словам ВРИП главы округа, на первом этапе автомобили будут не штрафоваться, а перемещаться в другие места для предотвращения создания препятствий. Однако за нарушение правил парковки предусмотрен штраф в размере 1500 рублей согласно статье 12.16.4 КоАП Московской области. Власти рассматривают возможность увеличения размера штрафов для усиления дисциплинирующего эффекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о борьбе с последствиями снегопада в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».