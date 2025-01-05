Контроль за работой источников теплоснабжения усилили в Подольске

На данный момент все котельные Подольска работают без перебоев, обеспечивая стабильное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов. Для оперативного устранения возможных неполадок в округе дежурят аварийные бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием.

«Проверили котельную КСПЗ. Все функционирует в штатном режиме, в том числе два зимних котла. Еще один находится в горячем резерве на случай внештатной ситуации. Датчики температуры и давления ежечасно обновляют информацию о параметрах теплоносителя и передают данные в систему», - сообщил Григорий Артамонов.

Напомним, что жители Подольска могут обратиться за помощью или оставить заявку по телефонам единой горячей линии и диспетчерской службы: +7 495 663-99-99, +7 (4967) 55-57-98.

Власти округа продолжают следить за ситуацией, чтобы обеспечить комфорт и безопасность горожан в праздничные дни.