Контроль за чистотой установили на контейнерной площадке на Нагорной улице в Дмитрове

За соблюдением чистоты на площадке следят сотрудники МКУ «Центр благоустройства Костинское». Сейчас решается вопрос о дополнительном вывозе баков в выходные и праздники. Для удобства местных жителей рядом с контейнерами нанесли информационную разметку.

Обустройство контейнерной площадки делается в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и Порядком накопления ТКО на территории Московской области».

«Контейнерные площадки должны иметь твердое бетонное или асфальтовое покрытие с уклоном в сторону проезжей части, удобным для выкатывания контейнеров к мусоровозам, а также для удобства подъезда к контейнерам маломобильных групп населения. Также необходимо наличие подъездного пути с твердым покрытием», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых алгоритмах вывоза твердых бытовых отходов в Подмосковье.

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