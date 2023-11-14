14 ноября 2023, 09:00

Контроль за чистотой установили на контейнерной площадке на Нагорной улице в Дмитрове

Мин ЖКХ
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На контейнерной площадке на Нагорной улице, 89 в Дмитрове установили контроль. Ранее на ней обнаружили навалы мусора, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

За соблюдением чистоты на площадке следят сотрудники МКУ «Центр благоустройства Костинское». Сейчас решается вопрос о дополнительном вывозе баков в выходные и праздники. Для удобства местных жителей рядом с контейнерами нанесли информационную разметку.

Обустройство контейнерной площадки делается в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и Порядком накопления ТКО на территории Московской области».

«Контейнерные площадки должны иметь твердое бетонное или асфальтовое покрытие с уклоном в сторону проезжей части, удобным для выкатывания контейнеров к мусоровозам, а также для удобства подъезда к контейнерам маломобильных групп населения. Также необходимо наличие подъездного пути с твердым покрытием», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых алгоритмах вывоза твердых бытовых отходов в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров Мусор
14 ноября 2023, 07:30
Подмосковье начало подготовку к переходу на единый механизм оплаты аренды участков
ТПП РФ
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Московская область начала подготовку к переходу на единый механизм оплаты аренды земельных участков. Он вступит в силу в 2026 году.

Представители Министерства имущественных отношений Московской области поучаствовали в заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости.

«В настоящее время в Подмосковье в аренде находится 82 тысячи земельных участков, из них 17,5 тысячи - арендуют под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, садовые товарищества и огороды, 3,2 тысячи - под сельхозпроизводство, 61,3 тысячи - иные земли», - сообщил замминистра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

Доход от арендной платы в бюджет региона составляет 15,7 миллиарда в год.

«Единый механизм по размеру арендной платы позволит применить общий подход расчетов аренды в Подмосковье, это будет для всех муниципальных образований прозрачный и удобный порядок определения арендной ставки», - заявила министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость
14 ноября 2023, 06:00
Техобслуживание котельных психиатрической больницы № 8 Подмосковья проведут в 2024 году
«Егорьевская психиатрическая больница»
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Техническое обслуживание и ремонт котлов в котельных психиатрической больницы № 8 проведут до 30 июня 2024 года. Речь идет о филиалах «Шатурская психиатрическая больница» в поселке Саматиха и «Егорьевская психиатрическая больница» в поселке Павлова. Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит технически обслужить шесть угольных котельных.

«… также гидравлическую опрессовку системы водоснабжения, тепловых трасс и котлоагрегатов, подготовку к отопительному осенние-зимнему периоду, профилактический осмотр оборудования и ремонт оборудования, очистку поверхностей секций от сажи и другие работы», - уточнили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

Заявки будут принимать до 17 ноября. Стартовая цена контракта составила 3,6 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов более активно работать с государственным имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Больницы Егорьевск Шатура
14 ноября 2023, 04:00
Более тысячи свалок выявили в Подмосковье с начала года
Минэкологии МО.
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С начала года в Московской области выявили 1018 свалок, ликвидировали — 936. Об этом сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Минэкологии Подмосковья подвело итоги по выполнению целевых показателей качества окружающей среды с июля по сентябрь. Их установили в рамках Единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Это атмосферный воздух, водные объекты, обращение с отходами и сохранение лесного потенциала.

«По сути, оценивается качество природоохранной работы в регионе. На 2023 год Подмосковью был установлен годовой коэффициент в размере 104,2 процента, по итогам третьего квартала он уже превышен на 4,4 процентных пункта», - сообщил Фирсов.

По его словам, на это повлияла успешная работа по обращению с отходами. Также качество окружающей среды в регионе улучшилось благодаря мероприятиям в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых алгоритмах вывоза твердых бытовых отходов в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Минэкологии Подмосковья Экология
14 ноября 2023, 02:00
Объекты возле аэродрома Домодедово разрешили размещать без согласования
фото мособлархитектуры
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Строительство, реконструкция или размещение объектов на приаэродромной территории аэродрома Домодедово разрешили проводить без согласования с Центральным межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, сообщили в Мособлархитектуре.

«При этом получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора остается обязательным для объектов, в отношении которых установлены требования по уровню шумового воздействия», - заявил министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

Изменения коснутся 11 городских округов, которые входят в данную зону. Это Домодедово, Подольск, Ленинский округ, Чехов, Раменский, Жуковский, Воскресенск, Дзержинский, Котельники, Люберцы и Ступино.

Ранее для согласования объектов в год ведомство получало около 1,2 тысячи заявок.

Те же нововведения начнут действовать для аэродромов Внуково, Шереметьево, Черное, Луховицы (Третьяково) и Чкаловский. При этом правило не коснется приаэродромных территорий аэродромов Раменское, Клин, Кубинка, Остафьево, Ступино, Малино, Серпухов (Дракино), Москва (Волосово) и Коломна (Коробчеево). В их отношение разрешение можно получить на портале госуслуг.

Выдачу заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе можно по ссылке , санитарно-эпидемиологическое заключение управления Роспотребнадзора по Московской области - здесь , согласование авиационных властей для аэродромов Раменское (Жуковский) - по ссылке , для аэродромов Клин, Кубинка, Остафьево, Ступино - здесь , для Малино, Волосово, Дракино и Коробчеево - тут.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Авиация

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