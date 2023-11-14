Контроль за чистотой установили на контейнерной площадке на Нагорной улице в Дмитрове
На контейнерной площадке на Нагорной улице, 89 в Дмитрове установили контроль. Ранее на ней обнаружили навалы мусора, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.
За соблюдением чистоты на площадке следят сотрудники МКУ «Центр благоустройства Костинское». Сейчас решается вопрос о дополнительном вывозе баков в выходные и праздники. Для удобства местных жителей рядом с контейнерами нанесли информационную разметку.
Обустройство контейнерной площадки делается в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и Порядком накопления ТКО на территории Московской области».
«Контейнерные площадки должны иметь твердое бетонное или асфальтовое покрытие с уклоном в сторону проезжей части, удобным для выкатывания контейнеров к мусоровозам, а также для удобства подъезда к контейнерам маломобильных групп населения. Также необходимо наличие подъездного пути с твердым покрытием», - уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых алгоритмах вывоза твердых бытовых отходов в Подмосковье.
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