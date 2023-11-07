Контейнерную площадку в Ступине привели в порядок по просьбе жителей

Выставка портретов участников СВО открылась под Рузой

Выставка художника Светланы Галаган открылась в Центре восстановительной терапии М. А. Лиходея под Рузой. Она посвящена участникам специальной военной операции. Ранее работы мастера представили в Общественной палате РФ и музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств.

Светлана Галаган специализируется на создании мозаичных икон для храмов. Когда началась спецоперация, она работала в Белгородской области. Там она и познакомилась с российскими военными, принимающими участие в боевых действиях. Написав их графические портреты, Светлана решила продолжить серии работ.

«Когда человек оказывается один на один со смертью и понимает, что должен защитить других от этой смерти, в нем происходит какое-то изменение. На мой взгляд, это и есть герои», - поделилась Светлана Галаган.

Она подчеркнула, что ее поражают пронзительные взгляды военных на фотографиях. По ее мнению, это взгляды людей, готовых идти к своей цели.

«Эти воины - наша сила, наша опора», - добавила Светлана.

Отметим, что сейчас Светлана Галаган собирает гуманитарную помощь вместе с другими волонтерами. Впоследствии они передают предметы первой необходимости на линию фронта.

Открытие выставки в Центре восстановительной терапии имени М. А. Лиходея вошло в серию мероприятий в честь 37-летия ЦВТ. На ней представлены живописные и графические портреты воинов разных войск. Руководство центра отдельно поблагодарило Светлану Галаган за возможность продемонстрировать ее работы пациентам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Его волонтеры занимаются оказанием помощи военнослужащим и членам их семей.

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