Контейнерную площадку в Ступине привели в порядок по просьбе жителей
Жители городского округа Ступино получили обновленную контейнерную площадку после жалоб. Теперь там планируется установить видеокамеры, чтобы можно было осуществлять контроль за незаконным складированием мусора.
Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что в городском округе Ступино местные жители начали жаловаться на состояние контейнерной площадки в селе Верзилово, на улице Центральная, дом № 3. Там неоднократно фиксировались навалы крупногабаритного мусора.
«Инспекторы территориального отдела № 22 проследили за качеством уборки и устранением нарушений», - рассказала Светлана Аипова.
Она добавила, что на площадке установили бункер для КГО, чтобы не допускать скопления мусора и пересмотрели график вывоза отходов.
Отметим, что специалисты ГУСТ регулярно проводят мониторинг контейнерных площадок для пресечения незаконного складирования отходов. Кроме того, представители управления оперативно реагируют на жалобы жителей Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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