Контейнерную площадку в деревне Пешково благоустроят летом

Ежедневно на уборке небольшой контейнерной площадки в деревне Пешково занято несколько дворников. Покрышки, старые вещи, строительные и бытовые отходы - часть мусора регулярно сваливают рядом со специализированными баками и бункером для крупногабаритного мусора. Это портит окружающий пейзаж.

К контейнерной площадке привязаны два небольших жилых дома на 16 квартир, магазин, а также частный сектор деревни Пешково. Вывоз бытовых отходов и раздельного мусора здесь производится ежедневно. Крупногабаритные отходы вывозят раз в неделю.

Чтобы решить проблему перенакопления отходов, в Пешкове прошла рабочая встреча. Заместитель главы округа Евгений Акуличев совместно с председателем местного Совета депутатов Галиной Козиной предложили установить дополнительный контейнер для крупногабаритного мусора. Это можно сделать только документально увеличив количество пользователей.

В Чехове осенью прошлого года было 54 проблемные контейнерные площадки. Сегодня их количество заметно снизилось. На этом в администрации останавливаться не планируют.

«Чтобы в городском округе уйти от перенакопления, в этом году мы будет актуализировать схему санитарной очистки территорий, где мы еще раз посчитаем всех всех отходообразователей, которые есть на территории городского округа», - рассказал Акуличев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».