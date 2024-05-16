16 мая 2024, 11:15

Контейнерную площадку в деревне Пешково благоустроят летом

Телеканал «360»
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Проблему переполнения контейнерных площадок решают в Чехове. Так, в деревне Пешково уже запланирована реконструкция контейнерной площадки. Там появится твердое основание под большой контейнер для крупногабаритного мусора.

Ежедневно на уборке небольшой контейнерной площадки в деревне Пешково занято несколько дворников. Покрышки, старые вещи, строительные и бытовые отходы - часть мусора регулярно сваливают рядом со специализированными баками и бункером для крупногабаритного мусора. Это портит окружающий пейзаж.

К контейнерной площадке привязаны два небольших жилых дома на 16 квартир, магазин, а также частный сектор деревни Пешково. Вывоз бытовых отходов и раздельного мусора здесь производится ежедневно. Крупногабаритные отходы вывозят раз в неделю.

Чтобы решить проблему перенакопления отходов, в Пешкове прошла рабочая встреча. Заместитель главы округа Евгений Акуличев совместно с председателем местного Совета депутатов Галиной Козиной предложили установить дополнительный контейнер для крупногабаритного мусора. Это можно сделать только документально увеличив количество пользователей.

В Чехове осенью прошлого года было 54 проблемные контейнерные площадки. Сегодня их количество заметно снизилось. На этом в администрации останавливаться не планируют.

«Чтобы в городском округе уйти от перенакопления, в этом году мы будет актуализировать схему санитарной очистки территорий, где мы еще раз посчитаем всех всех отходообразователей, которые есть на территории городского округа», - рассказал Акуличев.

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Чехов Мусор
16 мая 2024, 12:08
Капсулы для строительства детсада и школы заложили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Глава Химок Дмитрий Волошин дал старт строительству новой школы на 1100 мест и детского сада на 300 мест в Химках. Они появятся в жилищном комплексе «Квартал Ивакино» в 2026 году.

Новая школа минимизирует нагрузку на уже имеющиеся учреждения образования. Ее оснастят современным спортинвентарем для занятий физкультурой, душевыми, мастерскими мастерские по обработке ткани и работе с деревом и металлом. Комфортно пообедать можно будет в двух столовых, суммарно рассчитанных на 550 мест.

«Сегодня мы начинаем строить сразу два важных социальных объекта -школу и детский сад. Важно, что они будут отвечать всем современным нормам и требованиям: просторные классы, хорошее техническое оснащение. Все это необходимо для того, чтобы юные химчане росли и учились в комфортных условиях», - прокомментировал глава Химок.

Еще один объект - детский сад на 12 групповых блоков - с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом в просторных залах.

«Оба здания запроектированы с учетом принципов комфорта и безопасности. К открытию учреждений все помещения меблируют и оснастят современным оборудованием. На прилегающих территориях социальных объектов также предусмотрено комплексное благоустройство», - отметила директор кластера группы «Самолет» Нина Федулова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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Школы Химки Строительство Детские сады
16 мая 2024, 11:57
Новый проект «Зоосубботник» представили в Подмосковье
Телеканал «360»
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«Зоосубботник» — это проект фракции «Новые люди», который призван объединить волонтеров и неравнодушных жителей для помощи приютам с животными. Об этом ведущей Юлии Минаковской в «Интервью 360» рассказал депутат Госдумы России Амир Хамитов.

«Мы проводим этот проект совместно с активистами движения „Мы в ответе за них“. Участие в „Зоосубботниках“ уже приняли более трех тысяч человек в 46 региона России. Надеемся, что это станет доброй традицией. Приютам для животных всегда нужна помощь, и это не только волонтерская работа, корма, лекарства и пожертвования. Каждый участник может помочь с уборкой территории, починить или покрасить вольер, выгулять питомцев», - рассказал Хамитов.

Выйти на «Зоосубботник» может каждый желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться с помощью Telegram-бота движения «Мы в ответе за них». Можно в любой свободный день посетить любой из приютов, пообщаться с животными, поухаживать за ними.

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Волонтеры Животные Общественные акции
16 мая 2024, 11:49
Премьера спектакля по рассказу Шолохова прошла в Красногорске
Телеканал «360»
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Премьера спектакля «Судьба человека. Первая весна» состоялась в Красногорске. В основе постановки лежит рассказ Михаила Шолохова.

Авторы постановки хотели не просто воспроизвести сюжет знаменитого рассказа, а открыть смыслы, заложенные в характере главного героя.

«В основу лег сюжет, который всем знаком. Судьба Андрея Соколова - это судьба русского и советского человека. Образ содержательный, особенно сейчас - в непростые времена. Несмотря на сложные жизненные испытания, он остался преданным своей стране и нашел мужество жить дальше», - поделился режиссер спектакля Михаил Иванов.

В художественном музыкальном спектакле переплетется шолоховский сюжет с подлинными историями из настоящего, записанными из уст участников специальной военной операции и жителей Донбасса.

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Красногорск Спектакль
16 мая 2024, 11:48
Волонтеры-медики посетят 57 ФАПов по акции «Добро в село»
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Подмосковье присоединилось к всероссийской акции «Добро в село». Волонтеры-медики и студенты профильного колледжа помогут в уборе и благоустройстве территории у фельдшерско-акушерских пунктов региона.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, движение волонтеров-медиков насчитывает почти 10 тысяч человек. Сегодня они отправились в ФАП в деревне Царево под Пушкино.

«Уже более пяти лет наши волонтеры-медики участвуют в этой акции. Ребята задействованы в уборке территорий фельдшерско-акушерских пунктов, а также в диагностике здоровья населения и профилактических занятиях - они обучают скандинавской ходьбе, суставной гимнастике, рассказывают о важности ведения здорового образа жизни», - сказал глава министерства Алексей Сапанюк.

Такие выезды проведут и в других округах Подмосковья. Так, 17 мая добровольцы отправятся в Наро-Фоминск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

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Здравоохранение

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