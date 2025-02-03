Контейнерную площадку для мусора перенесут на новое место в Мытищах

Поучаствовали в мероприятии специалисты администрации Мытищ и собственник нового ТЦ «Датский квартал». Когда микрорайон только строили, определили место для мусорной площадки этого торгового объекта.

Сейчас идет согласование на ее размещение здесь. Но жители оставляют мусор вне разрешенного места - возле закрытой контейнерной площадки у магазина.

«У регионального оператора свои требования по обеспечению подъезда к мусорным контейнерам, управление ЖКХ также отказало в размещении площадки на этом месте. Но мусор уже складируют. Нами создана рабочая группа. Выехали на место, чтобы логично разобраться со сложившейся ситуацией с полным соблюдением законодательства и существующих нормативов», - отметила начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова.

На встрече обсудили несколько вариантов решения проблемы. Комиссия, выехавшая на место, осмотрела территорию и нашла место, где площадку можно разместить без ущерба для жителей и предпринимателей. Далее вопрос обсудят на межведомственных комиссиях профильных служб администрации Мытищ.