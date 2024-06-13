13 июня 2024, 18:48

Контейнерную площадку благоустроили в деревне Чемодурово в Воскресенске

Читайте нас в: Google Новости

В городском округе Воскресенск продолжается работа по обустройству контейнерных площадок. Недавно одна из таких площадок установлена в деревне Чемодурово.

Представители администрации округа отметили, что установка дополнительных баков, а также создание новых площадок связаны с увеличением объемов утилизации отходов. Кроме того, проводится информационная кампания среди садоводов по заключению договоров на вывоз мусора.

Напомним, что раньше сами дачники самостоятельно решали, кто и когда осуществляет вывоз отходов, а с 1 мая в Московской области действует график вывоза мусора из садоводческих товариществ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Воскресенск
13 июня 2024, 18:48
Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с Молодежным советом
Администрация г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Встречу с участниками Молодежного совета округа провела глава муниципалитета Анна Кротова. Она познакомилась с активистами организации и отметила, что многих из них уже знает благодаря их участию в различных городских мероприятиях.

На встрече обсудили планы сотрудничества между администрацией и молодежью города в области культуры, образования и экологии. Анна Владимировна отметила, что вовлечение молодежи в жизнь города всегда являлось приоритетной задачей.

Отметим, что в Лобне уделяется особое внимание работе с молодежью. Молодежный Совет создан с целью решения текущих проблем подрастающего поколения, продвижения общественных инициатив и развития молодежной политики в общем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Молодежь
13 июня 2024, 18:43
Продуктовые склады построят в промзоне «Житнево» в Домодедове к концу года
Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили, как идет строительство производственно-складского комплекса в Домодедове. Здания на территории промышленной зоны «Житнево» возведут в четвертом квартале 2024 года.

Строители приступили к устройству фундаментов и наружных инженерных сетей, а также к монтажу колонн.

Комплекс состоящий из двух производственно-складских зданий, оборудуют встроенными административно-бытовыми частями. Одно здание планируется построить площадью пять тысяч квадратных метров, второе - 15.

После ввода в эксплуатацию помещения производственно-складского комплекса сдадут в аренду для хранения товаров и размещения производственных линий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Работа Недвижимость
13 июня 2024, 18:25
Минтранс Подмосковья: график поездов Казанского направления скорректируют в июне
ЦППК
Читайте нас в: Google Новости
Расписание движения поездов Казанского направления и МЦД-3 скорректируют по выходным дням в июне. Об этом сообщили в Минтрансе региона со ссылкой на ЦППК.

Изменения вызваны работами по модернизации инфраструктуры между станциями Сходня и Химки. Их будут проводить с 06:50 15 июня до 06:50 17 июня и в то же время с 22 по 24 июня, а также с 29 июня по 1 июля.

Поезда будут ходить с увеличенными интервалами. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте ЦППК или в мобильном приложении.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
13 июня 2024, 18:17
Подмосковье победило на всероссийских соревнованиях по мини-лапте
фото: Евгений Тынчеров
Читайте нас в: Google Новости
Представители Подмосковья взяли золото на всероссийских соревнованиях по мини-лапте «Золотая бита». Участниками турнира стали спортсмены 13-14 лет, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Подмосковье представляли воспитанники спортивных школ из Раменского и Домодедова. На чемпионате ребята одолели соперников из Ярославской, Челябинской, Тульской, Курской и Воронежской областей, а также Удмуртской Республики и Краснодарского края.

Всего участниками соревнований стали 20 команд из 15 субъектов России. Напомним, чемпионат прошел в Анапе в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

Новости по теме