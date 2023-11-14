Консультации по вопросам оказания услуг Росреестра пройдут в подмосковных МФЦ 20 ноября

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, жителям расскажут об учете и регистрации недвижимости, совершении сделок с имуществом, принадлежащим несовершеннолетним и многом другом. По словам замглавы подмосковного МФЦ Марии Лихошерст, услуги Росреестра - одни из самых востребованных в центрах.

«Только в 2023 году поступило более одного миллиона обращений по вопросам регистрации права и постановки недвижимости на кадастровый учет. Благодаря дополнительным консультациям заявители смогут получить ответы на интересующие их вопросы», - отметила она.

Консультации пройдут в МФЦ на улице Карла Маркса в Мытищах, улице Свирской в Щелкове и на проспекте Победы в Ступине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в «цифру» перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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