Консультации по вопросам оказания услуг Росреестра пройдут в подмосковных МФЦ 20 ноября
Сотрудники подмосковного Росреестра и МФЦ проведут консультации по вопросам имущественных прав несовершеннолетних 20 ноября. Они продут в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям.
Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, жителям расскажут об учете и регистрации недвижимости, совершении сделок с имуществом, принадлежащим несовершеннолетним и многом другом. По словам замглавы подмосковного МФЦ Марии Лихошерст, услуги Росреестра - одни из самых востребованных в центрах.
«Только в 2023 году поступило более одного миллиона обращений по вопросам регистрации права и постановки недвижимости на кадастровый учет. Благодаря дополнительным консультациям заявители смогут получить ответы на интересующие их вопросы», - отметила она.
Консультации пройдут в МФЦ на улице Карла Маркса в Мытищах, улице Свирской в Щелкове и на проспекте Победы в Ступине.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в «цифру» перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».