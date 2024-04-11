Консультации на кладбищах Подмосковья проведут в апреле

В апреле бесплатные консультации пройдут на следующих кладбищах: 12 апреля - на кладбище Пуршевское в Балашихе; 19 апреля - на кладбище Муниципальное городское кладбище Новое в Дзержинском; 26 апреля - на кладбище Востряковское в городском округе Домодедово, а также на других объектах.

Директор ГБУ МО «ЦМУ» Николай Казаков отметил, что основной целью учреждения является предоставление гражданам информации о погребении и ритуальном обслуживании в соответствии с законодательством России и Московской области. Весной и летом проводятся еженедельные выезды сотрудников для бесплатных консультаций жителей Подмосковья.

Консультанты ГБУ МО «ЦМУ» будут находиться в центральной зоне кладбища рядом с административным зданием. Опознать их можно опознать по информационным баннерам учреждения и форменной одежде с символикой ГБУ МО «ЦМУ».

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