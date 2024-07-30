Консультации граждан и помощь бойцам СВО. Какую работу ведет ЛДПР в Подмосковье

Он отметил, что основная работа депутата муниципального округа заключается в обратной и прямой связи с избирателями.

«Под прямой связью подразумевается, когда избиратели дают депутату какие-то наказы, либо приходят на встречи с депутатом, и люди задают те больные вопрос, которые назрели у них на протяжении определенного времени. <…> Вторая является обратной связью, когда депутат уже имеет возможность ответить по тем вопросам, которые ранее ему задали», - указал Дмитрий Пархоменко.

Большинство вопросов, поступающих депутатам, связаны с проблемами ЖКХ, дорогами и транспортом. Кроме того, некоторые обращения связаны с соблюдением прав бойцов специальной военной операции и положенными им выплатами.

«Большинство вопросов имеют больше консультационный характер. <…> Люди приходят с определенными вопросами и жалобами на определенных сотрудников, которые так или иначе не смогли объяснить им те нормы права, которые сейчас существуют», - рассказал депутат.

Дмитрий Пархоменко отметил, что ЛДПР подготовила своих кандидатов на выборы по Наро-Фоминскому городскому округу. При этом представители партии есть в каждой из семи территориальных избирательных комиссий.

«У нас Линченко Денис баллотируется, который готов, хочет и имеет все шансы на победу», - добавил Дмитрий Пархоменко.

Отдельное внимание депутат уделил социальной поддержки, которую оказывает партия участникам СВО.

«Моя супруга с первых дней организовала благотворительное движение „Поможем нашим“. <…> Мы немедленно организовали гуманитарный конвой и в первых числах марта ребята получили первые КАМАЗы помощи. На сегодняшний день, за 2,5 года, порядка 2,6 тысячи тонн было отправлено за ленту. Это совокупная помощь для военных и гражданского населения», - подытожил Дмитрий Пархоменко.

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