Консультации для будущих мам начнут проводить в МОНИИАГ с 6 июля

Первая такая встреча, получившая название «Добро пожаловать в МОНИИАГ!», запланирована на 6 июля.

Директор института Роман Шмаков отметил, что у будущих мам всегда возникает много вопросов и беспокойств, которыми они хотят поделиться с опытными специалистами. Такие мероприятия помогают женщинам найти уверенность и подготовиться к родам более осознанно.

«Мы проводим их в выходной день специально, чтобы у жителей Подмосковья была возможность посетить наш институт вместе со своими семьями», - добавил специалист.

Женщинам разрешается приходить вместе с мужьями, детьми и другими родственниками. Для участия необходимо лишь зарегистрироваться, что можно сделать через социальные сети или на официальном сайте института.

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