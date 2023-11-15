Константин Михальков навестил раненого бойца СВО в больнице в Солнечногорске
Глава Солнечногорска Константин Михальков навестил в Тимоновском госпитале раненого бойца СВО. Сначала его определили в госпиталь в Ленинградской области, однако, при содействии местного депутата Вадима Горохова военнослужащего перевели в Подмосковье.
Михальков отметил, что с бойцом он познакомился еще в феврале в Брянской области, когда с коллегами доставлял груз для участников СВО.
«Врачи у нас очень профессиональные, персонал - заботливый, и Михаил на родной земле заметно пошел на поправку в окружении семьи и друзей. Признается, что осталось совсем немного и скоро уже пойдет играть в футбол», - прокомментировал глава округа.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новом оснащении в центре реабилитации бойцов СВО. По его поручению в следующем году там появится бассейн.
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