Константин Михальков навестил раненого бойца СВО в больнице в Солнечногорске

Михальков отметил, что с бойцом он познакомился еще в феврале в Брянской области, когда с коллегами доставлял груз для участников СВО.

«Врачи у нас очень профессиональные, персонал - заботливый, и Михаил на родной земле заметно пошел на поправку в окружении семьи и друзей. Признается, что осталось совсем немного и скоро уже пойдет играть в футбол», - прокомментировал глава округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новом оснащении в центре реабилитации бойцов СВО. По его поручению в следующем году там появится бассейн.

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