Конный турнир в спортклубе «Карамат» в Ступине собрал около 40 участников

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Несмотря на разную протяженность дистанций, правила для всех одни, и они довольно строгие. Через каждые 20 километров всадники останавливаются для осмотра лошадей, и ветеринары принимают решение, сможет ли конь продолжать маршрут.

«Пробеги - это о любви, о здоровье и жизни. Это любовь между человеком и лошадью, потому что очень важно чувствовать своего партнера. Ты должен прийти к финишу, не повредив животному», - рассказала генеральный директор КСК «Карамат» Виктория Шаньшина.

В клубе планируют и дальше развивать пробеги. Для этого здесь есть все необходимое - трасса и спортсмены, желающие участвовать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они должны распахнуть свои двери перед посетителями до конца года.

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В конноспортивном комплексе «Карамат» открыли новую трассу для пробегов, и уже на следующий день устроили ее жесткое тестирование. Объект достойно выдержал испытания.

«Соревнования по пробегам - это некий аналог человеческого марафона. Это испытание всадника и лошади на выносливость, при котором нужно сохранить здоровье и благополучие животного. В последние годы во всем мире пробеги приобрели огромную популярность. Человек любого возраста, если он захочет, может сесть на лошадь и стать чемпионом», - рассказала представительница Федерации конного спорта России Екатерина Забегина.

На выбор участникам предложили три дистанции: 80, 40 и 20 километров. Последнюю, самую короткую, ввели специально для любителей, чтобы те смогли опробовать свои силы в новом направлении.

«Мы не планировали принимать участие в пробегах, но загорелись идеей и сегодня впервые бежали 20 километров. Это уникальный опыт, так как орловцев редко используют в пробегах», - рассказала Мария Толмчина из команды «Динавена».