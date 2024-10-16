Конное представление проведут на 210-летие Михаила Лермонтова в Щелкове

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что посетителей ждут выступления конного театра и артистов кавалерийской школы. Зрители увидят номера в исполнении профессионалов, а также узнают об особых местах в Щелковском округе, связанных с Лермонтовым.

Желающие смогут принять участие в мастер-классах по пешей рубке и посмотреть выставку старинных орудий. В завершении представления у посетителей будет возможность сделать фотографии с конями и гусарами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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