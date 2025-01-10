10 января 2025, 18:51

Конное представление прошло в парке «Патриот» в Одинцове

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Конное представление стало ярким стартом новогодних каникул в Одинцовском округе. На манеже конно-спортивного комплекса имени Кантемирова в Центральном парке «Патриот» профессиональные артисты создали настоящую сказку.

Гости погрузились в сказочную атмосферу праздника благодаря насыщенной программе. Масштабное мероприятие порадовало зрителей зрелищными номерами: захватывающим фаер-шоу с огненными шарами, виртуозной джигитовкой, изящными танцами и поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки. Кульминацией праздника стал большой хоровод вокруг елки, в котором с удовольствием приняли участие и дети, и взрослые.

Кроме того, гости смогли насладиться яркой иллюминацией, тематическими фотозонами и угощениями от местных мастеров. Особый восторг у зрителей вызвали интерактивные элементы шоу. Организаторы также подготовили мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и сувениров.

Это событие стало не только началом новогодних каникул, но и прекрасной возможностью для отдыха в кругу семьи.

Одинцово Праздники
10 января 2025, 19:07
Трехлетнего ребенка вызволили из запертой квартиры в Можайске
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» помогли женщине попасть в запертую квартиру, где находился ее трехлетний сын. Инцидент произошел в Можайске.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части Роман Протасевич сообщил, что в Систему-112 за помощью обратилась местная жительница. По ее словам, она на несколько минут вышла в подъезд, а в это время ребенок закрыл входную дверь на внутреннюю щеколду.

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к вскрытию двери. Пока мама отвлекала мальчика разговорами, специалисты с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь и обеспечили ей доступ в жилье», - уточнил Протасевич.

Мальчик оказался в порядке и в медицинской помощи не нуждался.

Спасатели Дети Можайск
10 января 2025, 18:45
Подозреваемого в незаконном проникновении в магазин задержали в Дмитрове
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Росгвардия Московской области задержала подозреваемого в незаконном проникновении в закрытый магазин. По внешним признакам нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Информация о правонарушении поступила утром. Стражи порядка незамедлительно прибыли на место происшествия и обнаружили, что входная дверь в магазин взломана. Внутри находился мужчина, который не смог внятно объяснить причину своего нахождения в торговой точке.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Росгвардия Кражи Дмитров
10 января 2025, 17:59
Турнир по гандболу стал главным спортивным событием в Подмосковье в декабре
Медиасток.рф
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Министерство физической культуры и спорта Московской области провело опрос среди населения о главном событии декабря 2024 года. По мнению подписчиков им стал всероссийский турнир по гандболу среди любителей «Герои Города». Участниками соревнований стали 35 команд из 11 городов.

Голосование проходило со 2 по 9 января 2025 года. По его итогам 19% аудитории отдали предпочтение турниру гандболистов. На втором месте оказались межрегиональные соревнования по единоборствам «Герои Отечества», на третьем - тренировки с амбассадорами Единой школьной лиги.

Всероссийские соревнования по гандболу проходили с 13 по 15 декабря 2024 года в Чехове. Турнир проводят уже более десяти лет. Напомним, что мероприятие организуют при поддержке международного турнира «SEHA - Gazprom League».

Спортсмены
10 января 2025, 16:18
Собрание молодежных общественных организаций прошло в Богородском округе
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Первое в этом году собрание представителей молодежных общественных организаций прошло в Богородском округе. Участники встречи поделились впечатлениями от проведенных во время новогодних праздников мероприятий и обсудили планы совместной работы на ближайшее будущее.

Активисты местного отделения «Движения Первых», Богородского корпуса организации «Волонтеры Подмосковья» и местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» собрались в Центре объединения гражданских инициатив «Единые». За круглым столом участники встречи обсудили планы совместной работы в ближайшем будущем.

За время зимних каникул ребята и волонтеры вместе с депутатами фракции «Единая Россия» и сотрудниками местного отделения партии провели ряд ярких и запоминающихся мероприятий для детей различных возрастов, в том числе, и для детей участников спецоперации.

«Наши новогодние и рождественские праздники были наполнены весельем, играми, конкурсами и подарками. Мы организовали мастер-классы по изготовлению поделок, украшений и новогодних открыток, что позволило детям проявить свою творческую натуру. Также для детей были организованы развлекательные мероприятия во дворах многоквартирных домов. Впереди нас ждет еще много увлекательных совместных проектов», - поделился руководитель организации «Молодая гвардия Единой России» Богородского округа Даниил Попов.

Молодежь Богородский «Единая Россия»

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