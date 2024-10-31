Конкурсы и мастер-классы прошли в подмосковных ЖК в «Праздник осени»

Для жителей подготовили разнообразные развлечения: выступления аниматоров, конкурсы, мастер-классы по раскрашиванию тыкв и значков, тир с призами. Гостей угощали теплыми напитками и закусками. Всего мероприятие собрало около 400 человек.

В ведомстве уточнили, что «Самолет» активно развивает добрососедские отношения: жители участвуют в различных мероприятиях, знакомятся с соседями, проводят время с пользой, занимаются спортом и посещают мастер-классы.

В ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедове предусмотрены школа на 1650 мест, три детских сада на 800 мест и поликлиника. В ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе также появятся шесть детских садов, три школы, физкультурно-оздоровительный центр и поликлиника.