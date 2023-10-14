Конкурсная комиссия Солнечногорска сформировала новый состав молодежного парламента

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Кандидатов в Молодежный парламент приветствовал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков. В процессе конкурса участники представили презентацию о себе, своих достижениях, актуальных вопросах, требующих особого внимания, а также направлениях деятельности, которые в ближайшее время будут развиваться в регионе.

Выступление каждого из кандидатов в молодежный парламент оценивала специальная конкурсная комиссия, в состав которой вошли важные лица муниципалитета, а также депутаты Московской областной Думы и Совета депутатов округа.

Константин Михальков выразил уверенность, что новые члены молодежного парламента примут активное участие в общественно-политической жизни и смогут предложить новые инициативы.

«В первую очередь опираясь на интересы жителей муниципалитета, - добавил Константин Михальков.

Молодежный парламент является постоянным совещательным и консультативным органом при Совете депутатов муниципалитета, способствующим формированию политической культуры и активной гражданской позиции у молодежи.

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