Конкурсная комиссия Солнечногорска сформировала новый состав молодежного парламента
Конкурсная комиссия в городском округе Солнечногорск провела отбор нового состава молодежного парламента при Совете депутатов муниципалитета. В него было выбрано 15 представителей подрастающего поколения в возрасте от 16 до 35 лет.
Кандидатов в Молодежный парламент приветствовал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков. В процессе конкурса участники представили презентацию о себе, своих достижениях, актуальных вопросах, требующих особого внимания, а также направлениях деятельности, которые в ближайшее время будут развиваться в регионе.
Выступление каждого из кандидатов в молодежный парламент оценивала специальная конкурсная комиссия, в состав которой вошли важные лица муниципалитета, а также депутаты Московской областной Думы и Совета депутатов округа.
Константин Михальков выразил уверенность, что новые члены молодежного парламента примут активное участие в общественно-политической жизни и смогут предложить новые инициативы.
«В первую очередь опираясь на интересы жителей муниципалитета, - добавил Константин Михальков.
Молодежный парламент является постоянным совещательным и консультативным органом при Совете депутатов муниципалитета, способствующим формированию политической культуры и активной гражданской позиции у молодежи.
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