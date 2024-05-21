Конкурс юных инспекторов движения прошел в Солнечногорске

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В соервнованиях участвовали 40 ребят из 10 отрядов юных инспекторов движения. Они показали свои знания и умения на четырех станциях: «Знатоки ПДД», «Знание основ оказания первой помощи», «Фигурное вождение» и «Автогородок».

По результатам конкурса первое место заняла команда лицея № 7, второе - Тимоновская школа, третье - школа № 4.

«Победитель муниципального этапа представит Солнечногорск на подмосковном этапе „Безопасное колесо - 2024“. Команда лицея № 7 - опытная, предыдущие два года подряд ездила на областные соревнования, поэтому пожелаем успехов и хороших результатов», - сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Конкурсный этап состоялся при поддержке отдела Госавтоинспекции и 1-го батальона ГИБДД городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.

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