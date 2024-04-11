11 апреля 2024, 16:33

Конкурс творчества и искусства «Я — Талант» прошел в Воскресенске

Читайте нас в: Google Новости

В Воскресенске состоялся III Всероссийский фестиваль-конкурс талантов и искусства «Я — Талант», организованный агентством «Контраст». Деятели культуры и искусств из разных уголков России высоко оценили выступления коллективов из Воскресенска.

Солистки ансамбля народного танца «Злато» из Дворца культуры «Цементник», Анна Антонова с танцем «У реки» и Виктория Старилова с танцем «Татарочка», награждены дипломами второй степени.

В категории победителей ансамбль эстрадного танца Maxi Dance и коллектив ансамбля народного танца «Эдельвейс» из Дворца культуры «Юбилейный», которые завоевали дипломы лауреатов первой степени. Также танец «Ромашковые поля» от ансамбля Maxi Dance был отмечен специальным призом жюри.

Ученики детской школы искусств № 3 приняли участие в номинациях «Вокал», «Современный танец» и «Детский танец», где Олеся Попова и Екатерина Николаева стали лауреатами первой степени. Ансамбль эстрадно-спортивного танца «ЭВРИКА» получил гран-при, а также награды первой и второй степени в различных возрастных категориях.

Хореографический коллектив «Фантазия» из детской школы искусств № 5 под руководством Галины Кудрявцевой выиграл девять наград и дипломов лауреата, блестяще выступив в различных номинациях и возрастных группах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали Воскресенск конкурсы
11 апреля 2024, 17:49
Пункты с кормом для уток и белок появились в Одинцове
Читайте нас в: Google Новости
Автомат для продажи корма для уток установили на центральной площади в Одинцове. Это уже вторая подобная точка в городском округе. Стоимость одной порции лакомства — 30 рублей.

Всем водоплавающим запрещены заплесневелые продукты, в том числе фастфуд, чипсы и попкорн, соленое и сладкое. Вредные продукты ослабляют здоровье птиц. Пернатым лучше полакомиться пшеничным или кукурузным зерном, ячменем, перловой кашей, мелкими кусочками овощей, листьями салата или шпината.

Белок можно кормить орехами в скорлупе, кроме миндаля и арахиса, семечками в сыром виде, ягодами в небольшом количестве, подсушенными фруктами и овощами: яблоками, абрикосами, морковью, огурцами, а также сухарями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Еда Животные
11 апреля 2024, 17:48
Детский сад в микрорайоне Боброво в Ленинском округе построят к декабрю
Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости
Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство детского сада в микрорайоне Боброво в Ленинском округе. Работы планируют завершить к декабрю этого года.

Как рассказали в ведомстве, детский сад начали строить в августе 2023-го года. Сейчас там ведут работы на уровне третьего этажа, укладывают стены и наружные коммуникации. Готовность объекта составляет 35%.

В детский сад смогут ходить 325 человек. Там сформируют 14 групп для ребят от двух до семи лет. Для них обустроят раздевалки, игровые, столовые и другие помещения. На территории появятся зоны для прогулок, спортивные площадки и теневые навесы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье является лидером по строительству и обновлению школ. Кроме того, в регионе действует программа поддержки молодых учителей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Детские сады Ленинский округ
11 апреля 2024, 17:38
Детскую площадку обновили в деревне Ратчино
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Благоустройства и озеленения» ежедневно наводят порядок на детских игровых площадках округа.На детской игровой площадке в деревне Ратчино специалисты починили качели, убрали мусор и надписи с игровых элементов.

Прежде всего, внимание уделяется ремонту объектов, представляющих опасность травмирования для детей. Сотрудники также приводят в порядок всю территорию детской площадки. Постоянный уход за элементами площадки и очистка территории способствуют созданию безопасной и уютной зоны для досуга детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля пройдет акция «День добрых дел» , участниками станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работники «Благоустройства и озеленения» ежедневно наводят порядок на детских игровых площадках округа.

На детской игровой площадке в деревне Ратчино специалисты починили качели, убрали мусор и надписи с игровых элементов.

Благоустройство Дети Воскресенск
11 апреля 2024, 17:33
Анна Кротова поможет заводу «Формалайн» в Лобне решить вопросы с ресурсоснабжающими организациями
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Анна Кротова посетила завод «Формалайн», занимающийся производством упаковки для различных товаров. Глава Лобни пообещала помочь предприятию в решении текущих задач, связанных с ресурсоснабжением.

Завод «Формалайн» является одним из ключевых предприятий города и на протяжении более двух десятков лет удерживает высокую репутацию на рынке.

В ходе визита Анна Кротова обсудила с руководством компании широкий спектр вопросов, касающихся поддержки бизнеса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

«История компании началась еще более 20 лет назад. За это время производство зарекомендовало себя на рынке. Мы обсудили с руководством компании федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки. Это немаловажный фактор успешного развития», - отметила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Заводы

Новости по теме