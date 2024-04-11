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Солистки ансамбля народного танца «Злато» из Дворца культуры «Цементник», Анна Антонова с танцем «У реки» и Виктория Старилова с танцем «Татарочка», награждены дипломами второй степени.

В категории победителей ансамбль эстрадного танца Maxi Dance и коллектив ансамбля народного танца «Эдельвейс» из Дворца культуры «Юбилейный», которые завоевали дипломы лауреатов первой степени. Также танец «Ромашковые поля» от ансамбля Maxi Dance был отмечен специальным призом жюри.

Ученики детской школы искусств № 3 приняли участие в номинациях «Вокал», «Современный танец» и «Детский танец», где Олеся Попова и Екатерина Николаева стали лауреатами первой степени. Ансамбль эстрадно-спортивного танца «ЭВРИКА» получил гран-при, а также награды первой и второй степени в различных возрастных категориях.

Хореографический коллектив «Фантазия» из детской школы искусств № 5 под руководством Галины Кудрявцевой выиграл девять наград и дипломов лауреата, блестяще выступив в различных номинациях и возрастных группах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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