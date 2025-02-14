14 февраля 2025, 20:13

Конкурс строевой подготовки прошел для школьников из Богородского округа

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В Центре образования № 45 в Богородском городском округе прошел посвященный Дню Защитника Отечества ежегодный конкурс «Смотр строя и песни». Ребята учились маршировать в ногу и исполнять строевые песни.

Подготовка к мероприятию длилась несколько недель. Школьники осваивали строевые команды, разучивали песни и подбирали форму. Участниками патриотического конкурса стали ученики начальных классов.

Выступления ребят были яркими и эмоциональными. Каждая команда старалась продемонстрировать положительные качества, такие как ответственность, умение работать в коллективе и выполнять команды. Конкурс стал не только соревнованием, но и показателем единства и слаженности среди обучающихся.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева для качественного обучения в образовательных учреждениях региона созданы все условия. Особое внимание уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию.

Школы Песни Богородский конкурсы
14 февраля 2025, 20:02
Экспонаты музея авиации из Одинцовского округа выставили в Госдуме
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В музее аэроклуба «Ветеранов Воинской Службы» в Кубинке Одинцовского городского округа хранится обширная коллекция летательных аппаратов и пилотской атрибутики. Впервые часть экспозиции выставили в Государственной думе, посетители могут увидеть артефакты и узнать об истории аэроклуба.

Стоит подчеркнуть, что на открытии выставки «Крылатые традиции: связь через поколения» в Госдуме присутствовал депутат Владислав Третьяк. Он рассказал собравшимся о своей детской мечте стать летчиком. Заслуженный военный летчик, полковник Александр Горнов отметил важность военно-патриотического воспитания молодежи и успешную работу авиационных структур России.

Выставка будет работать до 14 февраля, после чего экспонаты вернутся в Кубинку. Музей аэроклуба открыт для всех, там регулярно проводят занятия для детей по авиации.

Одинцово Музеи Военные
14 февраля 2025, 19:28
Главный дом усадьбы Кривякино в Воскресенске обновят к осени 2025 года
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Усадьба Кривякино, известная своим живописным парком, привлекает множество туристов и жителей Московской области. По словам начальника управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елены Баклушиной, после реставрации культурный центр займется организацией экскурсий и выставок. Ремонт дома завершат к осени этого года.

В планах также проведение различных культурных мероприятий. Это особенно важно для Воскресенска, так как в городе пока нет учреждений с официальным музейным статусом.

Специалисты уже восстановили оригинальные цвета стен и элементы лепного декора главного дома. Особое внимание уделили воссозданию облика старинных печей. Для этого мастера использовали фрагменты изразцов конца девятнадцатого века.

После реконструкции специалисты благоустроят прилегающую к дому территорию.

Благоустройство Реставрация Воскресенск Ремонтные работы
14 февраля 2025, 18:54
Вопросы содержания территории обсудили с РЖД на совещании в Одинцове
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Три направления Московской железной дороги проходят на территории Одинцовского округа: Белорусское, Киевское и Большое кольцо. Их общая протяженность составляет более 180 километров. Основная проблема — разобщенность служб, что мешает ответственному содержанию станций и вокзалов.

Администрация предлагает передать содержание полосы отвода на станции Одинцово «Одинцовское городское хозяйство» и проведет совещание с Российскими железными дорогами. Разработали схему разграничения зон ответственности, что упростит обработку обращений граждан.

Стоит отметить, что для мониторинга состояния объектов используется система контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры, где фиксируются замечания для устранения. Также обсуждается ремонт открытого пешеходного перехода на станции Одинцово и возможность установки навесов. Ведется работа по запрету новых торговых объектов и осмотру уже установленных.

Также продолжается работа по запрету размещения новых торговых объектов на территории станции. Администрация совместно с представителями железной дороги повторно осмотрит установленные нестационарные торговые объекты, смонтированные без соблюдения требований пожарной безопасности, дорожного движения и внешнего облика города.

Одинцово РЖД Благоустройство
14 февраля 2025, 18:53
Депутат из Ногинска подарил экипировку спортсменам в поселке Зеленый
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Депутат Совета Богородского округа Олег Волянский в рамках рабочей поездки посетил клуб каратэ «Midorikan» в Доме культуры поселка Зеленый. Депутат подчеркнул, что спорт помогает формировать характер юных воспитанников.

Экипировку для соревнований юным спортсменам приобрели депутат Совета Богородского округа Олег Волянский вместе с руководителем Артемом Тимофеевым. Воспитанники показали отличные результаты на прошедших турнирах.

«Приятно видеть увлеченные лица ребят, которые с полной самоотдачей вовлечены в тренировочный процесс. Помогая клубу, понимаешь, что непосредственно участвуешь в формировании правильного и крепкого характера ребят, будущего нашей Родины», - отметил депутат Совета депутатов Богородского округа Олег Волянский.

Школа каратэ работает с 2021 года и является членом Всемирной Федерации каратэ. Участники получают спортивную подготовку WKF, включая все аспекты спортивного и традиционного каратэ. Каждый ребенок принимает участие в чемпионатах, после которых повышает свой уровень.

Спортсмены Дети Депутаты Богородский

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