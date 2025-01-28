Конкурс стихов о блокаде Ленинграда прошел в Лосино-Петровском

Состязание организовали в школе № 2 в Свердловском. Участие приняли ученики с пятого по девятый класс.

Конкурсанты подготовили стихотворения о событиях тех дней, о мужестве и стойкости жителей Ленинграда. Победителей и участников конкурса наградили грамотами на общешкольной линейке.

«Пусть память о тех тяжелых временах живет в наших сердцах и мы никогда не забудем подвиг людей, стойко сражавшихся за свою Родину», - отметили организаторы мероприятия.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лосино-Петровском провели мастер-класс и викторину ко Дню студента. Также в этот день о своих студенческих годах ребятам рассказал директор молодежного центра «Движение» Вячеслав Градин.