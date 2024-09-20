Конкурс профмастерства для студентов-энергетиков пройдет в Подмосковье

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, участники конкурса пройдут пять этапов, где они покажут свои профессиональные навыки перед жюри. Испытания приблизили к тем, что выполняют электромонтеры на соревнованиях.

«Студенты пройдут проверку знаний действующих правил и инструкций, продемонстрируют навыки оказания первой помощи пострадавшему и тушения пожара в электроустановке; выполнят монтаж промежуточной подвески СИП на опоре и подключат трехфазный прибор учета электроэнергии», - пояснили в министерстве.

Судьи выставят баллы командам на каждом этапе, а затем жюри определит лучших. Победители получат кубки, грамоты и призы.

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