07 мая 2024, 14:27

Конкурс профмастерства для будущих педагогов начался в Подмосковье

Министерство образования МО
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Традиционный конкурс профориентационного мастерства «Шаг в профессию» стартовал в Ресурсном центре педагогического образования Московской области. Он направлен на выявление и поддержку талантливых будущих педагогов.

Участники конкурса проходят несколько испытаний: представляют визитную карточку «Я - будущий учитель», проводят учебное занятие и родительское собрание, а также демонстрируют умение использования электронных образовательных ресурсов.

Те, кто покажут себя лучше остальных, получат возможность защищать честь своего вуза на областном уровне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

На ближайшее время перед регионом стоит задача - отличиться по качеству образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты конкурсы Образование
08 мая 2024, 15:14
Теплоснабжение в Одинцове модернизируют к 2026 году
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Масштабная программа модернизации объектов теплоснабжения запланирована в Одинцове на 2024–2026 годы. Специалисты отремонтируют тепловые сети, водоснабжение и водоотведение, обновят водозаборные узлы и тепловые пункты, а также построят котельные.

Всего к 2026 году в округе модернизируют и построят 12 котельных, отремонтируют 47,7 километров тепловых сетей, два водозаборных узла, два центральных тепловых пункта и свыше шести километров сетей водоснабжения и водоотведения.

«Сегодня в муниципалитете возобновлен отопительный сезон. К работам по модернизации объектов теплового хозяйства необходимо приступить сразу после его окончания, а завершить их не позднее 15 сентября», - поручил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Всего на модернизацию объектов теплоснабжения на 2024–2026 годы в Одинцовском округе направят 6,7 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово ЖКХ
08 мая 2024, 14:58
Ограждения вдоль ж/д путей установят в 19 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Повышать безопасность на железной дороге продолжают в Подмосковье. За год вдоль путей установят еще два километра ограждений, из них 500 метров — железобетонных.

«В прошлом году обустроили больше четырех километров ограждений вдоль железнодорожных путей, благодаря чему удалось ликвидировать 364 „опасных тропы“ и снизить количество смертельных случаев на этих участках на 32%. В этом году работа будет продолжена», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

Наибольший объем работ проведут в Люберцах, Богородском, Королеве, Щелкове и Долгопрудном. Здесь появится в общей сложности 700 метров ограждений.

С начала 2024 года на железнодорожных объектах в Подмосковье погибло уже 39 человек, которые переходили через пути в неположенных местах. Поэтому устройство ограждений продолжится.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово ЖКХ
08 мая 2024, 14:56
Движение по дорогам ограничат в 6 округах Подмосковья с 9 мая
Минтранс Подмосковья
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Временные ограничения движения введут в шести городских округах Московской области с 9 по 12 мая. Соответствующее решение связано с празднованием Дня Победы.

9 мая движение будет ограничено в городах Красногорск, Бронницы, Серебряные Пруды, Фрязино и Чехов. Объезд перекрытий возможен по улично-дорожной сети этих городов.

В Чехове движение будет ограничено с 08:00 до 23:00 на Советской площади, включая участок улицы Чехова от дома № 79к4 до пересечения с улицей Московской. В Бронницах праздничные мероприятия пройдут на площади имени Героя Советского Союза Н. А. Тимофеева. Движение транспорта по улице Советской будет ограничено с 8:00 до 14:00 во время возложения цветов к Мемориалу Славы, а также с 20:00 до 22:30 для проведения праздничного концерта и салюта.

В Серебряных Прудах движение ограничат по улице Первомайской от здания магазина «Детский мир» до административного здания (дом 3) с 10:00 до окончания мероприятий; по улице 8 Марта (от перекрестка с улицей Большой Луговой до перекрестка с улицей Советской) и по улице Школьной (от перекрестка с улицей 50 лет ВЛКСМ до улицы 8 Марта) с 18:00 до окончания мероприятий. Во Фрязино 9 мая планируется памятный автопробег по улице Полевая с пересечением Проспекта Мира. В связи с этим с 11:00 до 13:00 будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств.

В Красногорском округе планируется временное ограничение движения автотранспорта в деревне Нефедьево с 10:00 до 11:00 неподалеку от мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы» от дома 15 до дома 21. Также в городе Красногорске временно ограничит движение на Пенягинском шоссе 12 мая с 08:00 до 17:00 часов во время проведения церковного праздника «Красная горка» - движение будет перекрыто на участке от Пенягинского кладбища до улицы Знаменской.

Кроме того, 12 мая с 9:00 до 15:00 на время велозаезда GRAN FONDO RUSSIA в Лотошние будет перекрыто движение транспорта на участке дороги «Лотошино - Гаврилово - Сологино - Воробьево - Орешково».

«Призываем водителей быть предельно внимательными, планировать свой маршрут заранее и соблюдать правила дорожного движения!» - подчеркнули в Минтрансе Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем.

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День Победы 9 мая Праздники Дороги
08 мая 2024, 14:46
Школьники Солнечногорска приняли участие в акции «Вальс Победы»
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Более 200 школьников Солнечногорска приняли участие во всероссийской акции «Вальс Победы», которая проходит в преддверии 9 Мая. Ученики вальсировали под песню «Тучи в голубом» в исполнении Иосифа Кобзона.

В 2024 году акция «Вальс Победы» проходит в России уже в 10-й раз. За все время существования проекта его поддержали многие учебные заведения, а также жители из разных городов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

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К акции присоединились все 16 образовательных учреждений муниципалитета. В их числе и активисты «Движения Первых» из школы № 2, школы № 4 и школы № 5.

«„Вальс Победы“ - этот танец является символом памяти и уважения к тем, кто сражался за наше будущее, символом единства поколений и символом наступления мирной эпохи», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

День Победы 9 мая Солнечногорск Школьники

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