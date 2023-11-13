Конкурс профессионального мастерства работников скорой помощи стартовал в Подмосковье

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, итоги конкурса подведут в декабре. Победители и призеры получат денежные премии.

«На скорую помощь ложится значительная нагрузка, поэтому важно поддержать медицинских специалистов, работающих в Подмосковье. Ранее подобный конкурс проводился для водителей скорой, теперь лучших сотрудников определят среди медицинских специалистов - врачей, фельдшеров, медбратьев и медсестер», - сказала она.

Принять участие могут медики, работающие по специальности не менее трех лет. Конкурс включит в себя онлайн-тестирование на проверку теоретических знаний, практические задания с ситуационными задачами и демонстрацию умений. Победители и призеры получат премию в размере от 50 до 120 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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