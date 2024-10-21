Конкурс по правилам дорожного движения прошел для школьников в Лобне

Борьбу за победу вели почти 80 учащихся из 10 команд. Они показывали в театрализованной и стихотворной форме, как нужно вести себя на дорогах, какие опасные ситуации могут поджидать пешеходов и что такое «Дорожная азбука».

В результате жюри, оценив все выступления, отдало победу отряду «Уступи дорогу» из школы № 10.

Организаторы конкурс в очередной раз напомнили о важности использования на верхней одежде светоотражающих элементов и необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».