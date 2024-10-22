Конкурс пианистов пройдет в детской школе искусств в Воскресенске 14 ноября

В ежегодном конкурсе показывают свое мастерство ученики фортепианных отделов детских школ искусств и музыкальных школ городского округа. С 2022 года к ним присоединились и музыканты из Егорьевска. Возраст участников составляет от восьми до 15 лет.

Главной задачей мероприятия является выявление талантливых пианистов, их поддержка и обмен опытом между детскими музыкальными учебными заведениями. Конкурс развивает интерес юных артистов к фортепианной игре. С каждым годом он собирает все больше участников, а их мастерство растет.

Желающие выступить на конкурсе могут заполнить заявку и отправить ее по электронной почте до 1 ноября.

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