22 октября 2024, 13:17

Конкурс пианистов пройдет в детской школе искусств в Воскресенске 14 ноября

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости

Открытый конкурс технического фортепианного мастерства «Играем этюды» состоится в Воскресенске. Юные пианисты будут состязаться в школе «Элегия» 14 ноября.

В ежегодном конкурсе показывают свое мастерство ученики фортепианных отделов детских школ искусств и музыкальных школ городского округа. С 2022 года к ним присоединились и музыканты из Егорьевска. Возраст участников составляет от восьми до 15 лет.

Главной задачей мероприятия является выявление талантливых пианистов, их поддержка и обмен опытом между детскими музыкальными учебными заведениями. Конкурс развивает интерес юных артистов к фортепианной игре. С каждым годом он собирает все больше участников, а их мастерство растет.

Желающие выступить на конкурсе могут заполнить заявку и отправить ее по электронной почте до 1 ноября.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Музыка Воскресенск конкурсы
22 октября 2024, 12:15
Областной праздник «Отцы и дети» прошел в парке в Лосино-Петровском
Парки г.о. ЛосиноПетровский
Читайте нас в: Google Новости
В Лосино-Петровском городском парке прошло областное мероприятие «Отцы и дети». Для жителей подготовили интересную развлекательную программу с мастер-классами и тематической фотозоной.

Для юных гостей подготовили увлекательный квест, а также веселую анимационную программу.

На протяжении праздника работала чайная станция, где можно было согреться у очага.

Для всех провели мастер-класс по изготовлению деревянных карандашниц. Эта станция пользовалась спросом. Жители с удовольствием сделали предмет канцелярии, который забрали домой на память.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лосино-Петровский Парки
22 октября 2024, 12:15
Опухоль размером с мяч удалили с плеча пациентки в Зарайской больнице
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Женщина 56 лет поступила в Зарайскую больницу с крупным новообразованием плеча, размер которого сопоставим с мячом для пилатеса. Опухоль росла два года и не причиняла боль.

В течение нескольких месяцев пациентка консуль­тировалась у разных специалистов и трижды проходила гистологическое исследование. Оно показало доброкачественный характер образования.

«После всех проверок пациентка вернулась к нам с исключенной онкологией. Приняли решение о хирургическом удалении новообразования. В течение часа хирурги удалили опухоль и восстановили нормальное состояние плеча», - рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Комаров.

Операция прошла без осложнений, а гистологическое исследование уже удаленной опухоли еще раз подтвердило доброкачественный характер новообразования.

Сейчас женщина дома, она вернулась к обычной жизни.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Здравоохранение Больницы Зарайск
22 октября 2024, 12:14
Глава Дубны проверил установку нового оборудования в котельной поселка Большая Волга
Пресс-служба администрации г.о. Дубна
Читайте нас в: Google Новости
Финальные работы по сборке нового котла проводятся в котельной Большой Волги. Оценить качество установки оборудования приехал глава Дубны Максим Тихомиров.

Руководитель муниципалитета и депутат Московской областной думы Александр Орлов провели встречу с начальником котельной. На предприятии завершается монтаж каркаса для топочной части, экранные трубы и два барабана нового котла уже установили.

«Котлу более 50 лет, поэтому обратились к губернатору с предложением поддержать наш наукоград по объектам теплоснабжения», - рассказал Максим Тихомиров. Александр Орлов отметил, что глава Подмосковья Андрей Воробьев уделяет большое внимание работам, связанным с отопительным сезоном. «Мы тоже держим эти работы на особом контроле», - отметил парламентарий.

Все запланированные на 2004 год работы будут выполнены, заверил главы Дубны. Сборка котла закончится в декабре, после чего стартуют гидравлические испытания. Установка нового оборудования даст возможность автоматизировать работу котельной.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Дубна Отопление
22 октября 2024, 12:12
Готовность коммунальной техники к зиме проверят в Щелкове в конце октября
Читайте нас в: Google Новости
Глава округа Андрей Булгаков провел еженедельное оперативное совещание. На нем обсудили запуск отопления в муниципалитете, а также ремонты и подготовку коммунальной техники к зиме.

Глава Щелкова Андрей Булгаков сообщил, что на следующей неделе в парках проведут развлекательные мероприятия, а специалисты проверят готовность спецтехники к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Участники совещания также обсудили запуск отопления в первую неделю похолодания. Андрей Булгаков сообщил, что подача прошла без серьезных проблем, но есть замечания по нескольких адресам. Он призвал жителей сообщать о проблемах. Управляющие компании сообщили, что закрыли 90% заявок.

За прошедший период отремонтировали входную группу первого подъезда дома № 9 на улице Беляева, отремонтировали сельский Дом культуры «Огуднево», установили две дорожные неровности у Щелковского перинатального центра, восстановили пешеходную зону на Парковой улице, отремонтировали ступени Щелковского театра и обустроили песочницу во дворе доме № 37 на улице Беляева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Щелково

Новости по теме