Конкурс осенних фотографий из леса запустили в Подмосковье

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Осень - время, когда лес в Подмосковье особенно красив. Участникам конкурса предлагается запечатлеть краски этого времени года на снимках и поделиться ими с окружающими.

Чтобы стать участником конкурса, нужно разместить фотографию в закрепленном сообщении Telegram-канала Комлесхоза или в чатах 19 лесничеств. Нужно подписать, когда и где сделана фотография, а также поставить хештег #краскиосени2023.

Самые красивые фотографии будут опубликованы. В первой декаде декабря выберут пять самых красивых фотографий и наградят победителей.

Фотоконкурс продлится до 1 ноября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».