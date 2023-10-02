Конкурс осенних фотографий из леса запустили в Подмосковье
Комлесхоз Подмосковья объявил о старте традиционного фотоконкурса «Цвет настроения: осень». Победителей ждут подарки.
Осень - время, когда лес в Подмосковье особенно красив. Участникам конкурса предлагается запечатлеть краски этого времени года на снимках и поделиться ими с окружающими.
Чтобы стать участником конкурса, нужно разместить фотографию в закрепленном сообщении Telegram-канала Комлесхоза или в чатах 19 лесничеств. Нужно подписать, когда и где сделана фотография, а также поставить хештег #краскиосени2023.
Самые красивые фотографии будут опубликованы. В первой декаде декабря выберут пять самых красивых фотографий и наградят победителей.
Фотоконкурс продлится до 1 ноября.
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