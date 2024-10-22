22 октября 2024, 17:47

Конкурс народного творчества среди пенсионеров прошел в Воскресенске

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В рамках программы губернатора Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» в Воскресенске состоялся X Открытый конкурс самодеятельного народного творчества «Рио-Рита». Мероприятие объединило свыше 700 участников из 30 городских округов Подмосковья, а также Москвы и Твери.

Конкурс провели на площадке Дворца культуры «Юбилейный» Муниципального учреждения «Центр развития культуры» городского округа Воскресенск. Тема мероприятия этого года: «Все начинается с семьи». Участники показали свои таланты в области хореографии, вокала и театрального искусства.

Из рук начальника управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елены Баклушиной члены жури конкурса, которые на протяжении 10 лет бессменно оценивали уровень мастерства участников, получили награды.

Депутат городского округа, директор Муниципального учреждения «Центр развития культуры» Дмитрий Муконин и заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин города Воскресенска Николай Гончаров обратились к собравшимся с приветственным словом. Они пожелали выступающим удачи и побед.

Номера творческих коллективов из Воскресенска получили на конкурсе высокую оценку жюри.

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Воскресенск конкурсы
22 октября 2024, 18:26
Новый «Урок цифры» о мобильных приложениях начнется в Подмосковье 5 ноября
МЕДИАСТОК.РФ
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С 5 по 24 ноября 2024 года пройдет очередной этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», посвященный теме «Магазин приложений». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Школьники смогут узнать, как создается и развивается цифровой продукт на примере российского магазина приложений RuStore. В ходе урока ребята попробуют себя в роли владельцев магазина приложений, решая задачи по управлению и продвижению цифровых сервисов, изучат основы разработки приложений и модерации контента, а также научатся анализировать отзывы пользователей.

Отмечается, что занятия рассчитаны на учеников 1-11 классов с выбором уровня сложности по возрасту. Пройти урок можно как в школе с учителем, так и дома с родителями. Материалы и тренажеры доступны на официальном сайте проекта. Там также можно попробовать свои силы в реальных задачах разработчиков и дизайнеров. Присоединиться к проекту можно по ссылке.

Школы Школьники Образование
22 октября 2024, 18:04
Деревню Захарково в Чехове газифицировали
Unsplash
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В деревне Захарково выполнили газификацию. Специалисты проложили трубы и подключили газопровод к распределительному шкафу. В ближайшее время ресурс будут подводить к домам.

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов ответил на вопросы жителей.

«Здесь и кураторы, и старший куратор, здесь и начальник подольского филиала, я видела и нашего чеховского здесь. Поэтому можно подойти и решить вопрос», - сказала староста деревни Лариса Николаева.

Подобные встречи помогают жителям разобраться в вопросе, а «Мособлгазу» улучшить качество работы.

В Чехове насчитывается более 400 дачных и садоводческих товариществ. Ряд из них попадает под условия социальной газификации. Округ входит в число муниципалитетов, где программа затронет максимальное количество участков.

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Чехов
22 октября 2024, 17:14
Забег в Павловском Посаде собрал рекордное число участников
Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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Традиционное спортивное мероприятие «Пять верст» прошло в новом городском парке «Меленки». Открытие этой трассы привлекло рекордное количество бегунов.

Парковые забеги движения еженедельно проводятся по утрам в субботу во многих населенных пунктах России. Участники должны преодолеть бегом или пешком дистанцию в пять километров.

Новый рекорд посещаемости забега в Павловском Посаде составил 32 человека. Впервые на него пришли Наталия Николаева и Галина Шилова. Присоединились к старту в «Меленках» и гости из других парков.

Трасса состояла из четырех кругов. Новое место помогло некоторым участникам улучшить свои результаты. Более быстрое время, чем обычно, на финише показали Ульяна и Дмитрий Карзановы, Артем и Дмитрий Сидоровы, Наталья Тимошина, Виктор Ровкоский и Александр Романов.

Организаторы забега поблагодарили команду волонтеров, которые провели разминку, выдавали карточки, делали фотографии и много другой важной работы. А Анна Шейбак угостила всех вкусными пирогами.

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Спортсмены Павловский посад Парки
22 октября 2024, 17:05
Танцевальный коллектив «Вдохновение» в Лобне отметил 5-летие
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В Лобне состоялся юбилейный концерт «В ритме танца» танцевального коллектива «Вдохновение». Мероприятие приурочили к 5-летию ансамбля.

Участницы «Вдохновения» исполняют русские народные, латиноамериканские и цыганские танцы.

«От занятий все мы получаем большое удовольствие, ведь танцы не только дарят нам огромный заряд бодрости и позитива, но и помогают оставаться молодыми и энергичными», - рассказывает одна из участниц коллектива.

Отметим, коллектив «Вдохновение» занял первое место в межмуниципальном конкурсе «Край родной» в номинации «Хореография». Помимо этого, танцоры - постоянные участники праздников и концертов в Лобне.

Юбиляров поздравили хореографические ансамбли «Изумруд», «Каблучок», ансамбль народной песни «Луговчанка», а также коллективы из Дома культуры «Красная поляна».

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Лобня Концерты

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